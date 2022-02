Angeklagt wurde sie wegen illegaler Produktion und Verbreitung von pornografischem Material im Internet, was mit einer Gefängnisstrafe von bis zu sechs Jahren bestraft werden kann. Mehrere Geldstrafen musste Yulia bereits bezahlen, seit November 2020 darf sie ihre Heimatsadt Komsomolsk-am-Amur im Osten Russlands nicht verlassen.

Seit Februar 2021 steht Yulia vor Gericht



Entgegen aller Proteste – so wurde im Juli 2020 bei einer Demo vor der russischen Botschaft in Berlin gefordert, alle Anklagen fallen zu lassen, eine entsprechende Kampagne von All Out erreichte über 125.000 Unterschriften – begann vor einem Jahr der Prozess gegen Yulia.

Eine längere Unterbrechung gab es wegen der Überprüfung eines Gutachtens, auf das sich die Anklage stützte: Weil dessen Autorin, eine Kunstwissenschaftlerin, vorbestraft ist, wurde es im vergangenen November vom Gericht abgewiesen.