Von Hannah Geiger

15.3.2020 - Weil sie ein Bild von zwei queeren Paaren mit Kindern gemalt und körperpositive Zeichnungen verbreitet hat, steht die Moskauerin Yulja Tsvetkova, eine queere LGBT*-Aktivistin und Leiterin des nun geschlossenen Kindertheaters „Merak“, seit drei Monaten unter Hausarrest und wurde zu einer Geldstrafe von 100.000 Rubeln (circa 1225 €) verurteilt. Schon zuvor war sie wegen eines Kindertheaterstücks über Genderstereotypen verhaftet worden.

Ende März steht der 26-Jährigen eine Gerichtsverhandlung bevor. Ihr droht eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Jahren. Hintergrund ist unter anderem das Gesetz gegen „homosexuelle Propaganda“, das das Leben für queere Menschen in Russland seit 2013 noch schwerer macht.

Das Moskauer Communitycenter, eine Plattform für LGBT*-Initiativen, und die internationale LGBT*-Kampagnenplattform All Out haben gemeinsam eine Petition gestartet, in der die russischen Behörden aufgefordert werden, alle Anklagen gegen Yulja fallen zu lassen und das „Propagandagesetz“ abzuschaffen. Parallel dazu könnt ihr eure Solidarität zeigen, indem ihr eure Version von Yuljas Zeichnung – wie hier, hier und hier - mit den Hashtags #DrawThisInYourStyle, #YuljaTsvetkova und #FreeYulja postet.

Im L-MAG-Interview sprach Yulja über die Vorwürfe gegen sie, die Situation für LGBT* in Russland und wie sie sich dagegen wehrt.

L-MAG: Du stehst seit drei Monaten unter Hausarrest. Wie sieht dein Alltag momentan aus?

Yulja Tsvetkova: Ich lese, schreibe Artikel und Blogeinträge über meine Festnahme, zeichne, schaue Filme und arbeite an ein paar Projekten. Eigentlich das, was alle machen würden, wenn sie so lange zu Hause sitzen müssten. Zusätzlich kümmere ich mich um einige juristische Dinge. Ich habe seit einiger Zeit Zahnschmerzen und die Polizei erlaubt mir nicht, zum Arzt zu gehen. Abgesehen davon ist der Hausarrest aber ganz erträglich.

Wirst du außerhalb deines Hauses von Polizist_innen bewacht? Und kannst du Besucher_innen empfangen?

Ich werde nicht physisch bewacht, aber ich habe eine elektronische Fußfessel, die alle meine Bewegungen überwacht. Ich darf das Haus nicht verlassen (auch nicht, um ins Krankenhaus zu gehen) und wenn ich zu Gericht muss oder zur Polizei, begleitet mich eine spezielle Wache in einem Polizeiauto. Ich kann das Internet benutzen, und Leute können mich besuchen kommen.