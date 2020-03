Imogen: …die gerade für viele Queers nicht nötig wäre. Die Kinderwunschzentren haben ja eigentlich die Funktion, Leuten zu helfen, die physische Probleme damit haben, schwanger zu werden. Darunter fallen queere Personen, die Eltern werden wollen, nicht mehr oder weniger oft als andere Menschen. Sie haben schlichtweg häufiger nicht beide notwendigen „Zutaten“ – also Eizellen plus Spermien.

Ist das also alles bloß Geldmacherei?

Imogen: So platt würde ich das nicht ausdrücken. Was aber stimmt: die Eingriffe in diesen Zentren sind oft sehr teuer. Und sie werden gerade im queeren Kontext häufiger eingesetzt, als es physiologisch notwendig wäre.

Zahlt die Krankenkasse diese Eingriffe denn nicht?

Cato: Nicht offiziell. Die Kasse zahlt nur dann, wenn ein cis Heteropaar ein Kind zeugen will und das aus irgendwelchen physischen Gründen nicht klappt. Bei queeren Paaren, die nicht in das heteronormative Familienbild passen, übernimmt die Kasse das nicht – weil die potenziellen Eltern ja nicht als „krank“ gelten.

Die rechtliche Situation ist nicht nur in Bezug auf die medizinischen Maßnahmen schwierig – sondern auch, wenn es um das Sorgerecht geht. Wenn zum Beispiel zwei lesbische Frauen gemeinsam das Sorgerecht beantragen wollen, gibt es viele bürokratische Hürden.



Imogen: Ja. Obwohl wir jetzt offiziell heiraten können, werden uns noch viele Steine in den Weg gelegt. Es ist immer noch sehr schwer für queere Familien, Kinder zu adoptieren, und sowieso sind für uns intime Sachen hochreguliert – super viele staatliche Stellen oder medizinisches Fachpersonal mischen sich in den Prozess unserer Familienplanung ein.

Mit welchen Ideen, wie sie eine Familie gründen wollen, kommen die Leute zu euch?

Cato: Sehr unterschiedlichen. Manche sind allein, zu zweit, andere zu dritt oder zu viert… Eine Person will z. B. das Kind gebären, eine andere einfach nur als Begleitung oder Partner*in dabei sein, eine dritte ist Spender und eine vierte will das Sorgerecht beantragen. Da gibt es super diverse Ansätze, was ich sehr schön finde.

Habt ihr noch praktische Tipps, wie das mit dem Schwangerwerden klappt?

Cato: (lacht) Eine Mischung aus Himbeerblättertee und Hirtentäscheltee zu den richtigen Zeiten trinken, gut schlafen und essen, schauen, wann der Eisprung ist, und es einfach immer wieder versuchen.

Imogen: Wir als queere Menschen – im Grunde alle LGBTI*, aber nochmal verstärkt trans und nicht-binäre Personen – bekommen schon sehr früh im Leben das Gefühl vermittelt, dass mit unseren Körpern etwas nicht in Ordnung sei. Da möchten wir die Leute empowern! Nur weil eine Schwangerschaft nicht sofort klappt, bedeutet das nicht, das mit uns etwas nicht okay ist. Und wir benötigen nicht unbedingt medizinische Interventionen, um Kinder zu zeugen.

Cato: Zum Beispiel können auch transmännliche Personen schwanger werden.

Ihr plant, ein queer-feministisches Hebammenkollektiv zu gründen. Was versprecht ihr euch davon?

Cato: Wir wollen als Hebammen* queeren Menschen mit Kinderwunsch während Schwangerschaft, Geburt und der ersten Zeit mit dem Kind eine empowernde und evidenzbasierte Begleitung anbieten. Und für uns einen angenehmen Arbeitsplatz schaffen, der queer- und transfreundlich ist. Wir möchten außerdem politische Bildung machen.

Imogen: Wir bilden uns auch ständig weiter, schauen, wie andere Länder das regeln. Und wir lernen zusammen mit den Menschen, die wir begleiten! Mit jedem Jahr gibt es neue Erkenntnisse, wie wir queere Familien gründen können. Stück für Stück können wir es schaffen, uns in dem Bereich mehr Freiheit und Autonomie zu erkämpfen.