Von Nina Süßmilch

21.6.2026 - Diese erste Staffel hätte eine Miniserie werden können. In den letzten drei der insgesamt zehn Episoden bekommt die Erzählung um die jungen Frauen Agnes (Chase Infiniti), Becka (Mattea Conforti) und Daisy (Lucy Halliday, bekannt aus dem Lesbenfilm Blue Jean) immerhin so etwas wie Tiefe und Spannung. Man ahnt tragische Verstrickungen (und die eigentliche Herkunft von Agnes und Daisy!) und dass Gefühle auch vor dem streng geregelten Alltag im dystopischen Gilead nicht haltmachen. Es wird aber auch klar, dass sich Disney+ eine zweite Staffel nicht entgehen lassen wird. Und so zieht sich alles in die Länge, bleibt monochromatisch und flach.

Wie würdest du dich in einer Diktatur verhalten?

Dabei gibt die Vorlage der literarischen Grande Dame Margaret Atwood alles her: Shakespearische Verstrickungen und Entwicklungen, kluge Gespräche, ein Blick darauf, wie Propaganda und das Umwandeln einer demokratischen Gesellschaft in eine streng hierarchische Diktatur funktionieren und wie lebensgefährlich es ist, sich daraus wieder befreien zu wollen. Dazu wird die Frage der eigenen Moral gekonnt eingeworfen: Wie würdest du dich in dieser Situation verhalten?

Die spannendsten Handlungsstränge und vor allem Charaktere werden in der Serie aber kaum ausgeleuchtet, verschwimmen vielmehr im Pastell der hermetisch abgeschirmten Welt der Commander von Gilead und ihrer Familien.

Lediglich Beckas lesbische Gefühlswelt ist deutlicher in die Serie hineingeschrieben worden. Becka ist die beste Freundin der Hauptfigur Agnes. Beide gehen gemeinsam zur Schule, wo sie in ihrem letzten Jahr, bevor sie verheiratet werden sollen, auf das „Pearl Girl“ Daisy treffen, die aus Kanada nach Gilead kommt.