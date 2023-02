Von Karin Schupp, 13.2.2023

1. Hacks, USA, seit 2021, neu: Staffel 2

Comedyserie über Comedians: In Staffel 1 näherte sich die Comedy-Diva Deborah (Jean Smart) an ihre neue, junge Gag-Autorin Ava (Hannah Einbinder) zögerlich an, ließ sich dann von ihr aber doch ihr angestaubtes Programm modernisieren. In Staffel 2 hängt sie Ava eine Millionenklage an den Hals, was sie nicht daran hindert, sie auf ihre Tour durch die USA mitzunehmen, die sie auch an Bord einer lesbischen Kreuzfahrt führt - da hat die bisexuelle Ava dann wenigstens auch mal Spaß! Auch ihre Ex (Lorenza Izzo) taucht wieder auf, ebenso ihre sexy Untermieterin (Paula Placido). Staffel 3 der preisgekrönten Serie, in der – bis auf Smart - fast alle Darsteller:innen queer sind, ist bereits angekündigt.

Wann? Staffel 2 ab 24. Feb. bei RTL+; dort steht auch Staffel 1