2) How I Met Your Father, Staffel 2: 20 Folgen (bisher 3 Folgen online)

Sitcom-Spinoff: Der How I Met Your Mother-Nachfolger spielt in derselben Welt (und zum Teil in derselben Wohnung) wie das erfolgreiche Vorbild, erzählt die Story aber aus neuer und weiblicher Perspektive: Diesmal geht’s darum, wie Sophie (Hilary Duff bzw. - im Jahr 2050 - Kim Cattrall) den Vater ihres Sohns kennen gelernt hat. Die lesbische Ellen (Tien Tran), die zu ihrer Freundesgruppe gehört, hat in den neuen Folgen eine größere Rolle als in Staffel 1 und kriegt auch eine Freundin, Rachel (Aby James), die allerdings nur hin und wieder auftaucht.

Wo? Disney+, neue Folgen ab 3. Mai