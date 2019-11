Man vergisst fast, dass Casey nur eine fiktive Figur ist

Rashid lässt die Zuschauer*innen bei all den Entwicklungen in der Beziehung zwischen Izzie und Casey mitfiebern, etwa wenn die beiden sich auf dem Sportplatz küssen, wenn Izzie Casey auf einer Party verleugnet und mit einem Jungen verschwindet und wenn sie in der Abschlussszene Arm in Arm durch die Schule wandern und so ihre Beziehung besiegeln.

Auch die beiden Darstellerinnen glänzen in ihren Rollen, besonders Brigette Lundy-Paine (26) gibt eine so überzeugende Casey, dass man fast vergisst, dass sie nur eine fiktive Figur ist.

Hauptdarstellerin Brigette Lundy-Paine ist queer und nicht-binär

Das mag auch an Brigette selbst liegen, die sich letztes Jahr als queer outete und in einem Interview erklärte, keine nicht-queere Figur spielen zu können, denn „die Leute würden es nicht glauben“. Der US-amerikanischen LGBT-Zeitschrift The Advocate erzählte Brigette: „Mein Coming Out] war nur ein tränenreicher Anruf bei meiner Mutter, als ich meine erste Freundin hatte. Danach dachte ich eher ‚Oh, ich muss es eigentlich niemandem sagen. Ich date wen ich will und muss mich nicht weiter damit beschäftigen.“

Erst letzte Woche folgte dann ein weiteres Coming Out: „Ich bin nicht-binär, habe mich immer ein bisschen als Junge, ein bisschen als Mädchen und ein bisschen als keins von beidem gefühlt“, schrieb Brigette auf Instagram. „Es fühlt sich richtig an, seit neuestem they/ them-Pronomen zu verwenden. Mich zu outen, ist furchterregend und ich habe es lange aufgeschoben. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es mir und allen schuldig bin, die mit ihrem Gender hadern.“

Diversität auch hinter den Kulissen

Auch Nik Dodani, der Sams Freund Zahid spielt, ist schwul, und die lesbische Schauspielerin Sara Gilbert (bekannt aus den Sitcoms Roseanne und The Big Bang Theory) ist in der neuen Staffel zu sehen – als strenge, aber heiße College-Lehrerin. Und da auch die Hälfte der Autor*innen der Serie Frauen sind, hat Atypical in Sachen Repräsentation schon einiges vorzuweisen. Noch schöner wäre es gewesen, wenn auch die Hauptrolle Sam an eine autistische Person gegangen wäre, aber zumindest wurden, nachdem es Kritik gegeben hatte, in der zweiten und dritten Staffel auch autistische Schauspieler*innen gecastet.

Atypical beweist, dass viele unterschiedliche Themen in einer Serie untergebracht werden können, ohne sie zu überfrachten, denn neben Caseys Identitätsfindung geht es vor allem auch um Sams Autismus und seine Schwierigkeiten, sich in der Welt und auf dem College, das laut Serie nur eine von fünf autistischen Personen in der Regelstudienzeit abschließt, zu behaupten. Auf jeden Fall ist Atypical ein großer Tipp für alle, die mehr über Autismus, komplizierte Familiendynamiken, Freundschaft und natürlich die Liebesgeschichte von Cazzie erfahren wollen.

Atypical (USA, seit 2017), mit Jennifer Jason Leigh, Keir Gilchrist, Brigette Lundy-Paine, Michael Rapaport, Fivel Stewart u.a., Staffel 3 (10 Folgen) bei Netflix