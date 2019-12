Lesbische Identität wird nicht nur behauptet, sondern erzählt

Stattdessen schmachtet Kate Sophie hinterher, und dass die Liebe zwischen den beiden längst nicht erloschen ist, wird spürbar („Ich glaube, sie ist lesbisch, will es sich aber nicht eingestehen“, sagte auch Sophie-Darstellerin Meagan Tandy der Webseite TVLine), wenn auch das potenzielle Happy End sicherlich noch so lange wie möglich hinausgezögert wird - typisch Serie halt.

Was andere Serien aber als dankbaren Vorwand benutzen würden, ihrer lesbischen Hauptfigur ein Liebesleben vorzuenthalten, läuft das in Batwoman anders: Kate bändelt schon in Folge 3 mit einer anderen Frau an (mit ihrer Oben-ohne-im-Bett-Szene - siehe Foto - lotete Batwoman zur Freude der Fans die prüden Grenzen des Network-Fernsehens aus!) und bekommt in Folge 7 Besuch von einer weiteren Ex. „Wir wollten Kate nicht kastrieren“, erklärte Dries der Webseite EW. „Sie hat diese komplizierte Beziehung zu Sophie, aber Teil ihres Charakters ist für mich auch, dass sie Freundinnen hat. Dass sie Dates hat.“

Es ist sehr erfreulich, dass die Serie Kates lesbische Identität nicht nur behauptet und nach kurzer Zeit wieder „vergisst“ - so kennt man's ja aus anderen Produktionen -, sondern, ganz im Gegenteil, immer wieder thematisiert, etwa wenn in Rückblenden Kates und Sophies Beziehung (und ihr Ende) an der Militärakademie gezeigt wird oder Kate nach einer homophoben Erfahrung in einem Restaurant beschließt, direkt gegenüber eine queere Bar zu eröffnen.

Ruby Rose macht ihre Sache gut

Vor allem in diesen Szenen glänzt Ruby Rose, aber auch sonst macht sie ihre Sache gut. Das dürfte eigentlich nicht überraschen – ein Sender würde da schließlich kein Risiko eingehen -, muss aber erwähnt werden, da ihr Casting im August 2018 einen kleinen Shitstorm auslöste und auch von vielen Lesben kritisiert wurde.

Klar, die lesbische Australierin ist bisher vor allem als Model und durch ihre Frauengeschichten bekannt (obwohl: da gab’s lange nichts mehr!) und spielte zuvor nur Nebenrollen. Aber durch Auftritte in Actionfilm-Reihen wie John Wick, xXx und Resident Evil ist sie im Thema und steht ihren Superhero-Kolleg:innen alles in allem in nichts nach (und seien wir ehrlich: in diesem Genre tummeln sich ohnehin keine Oscarkandidat:innen).

Bei The CW läuft Batwoman jedenfalls gut, sodass der Sender schon kurz nach Start eine komplette Staffel mit 22 Folgen in Auftrag gab, und eine zweite Staffel scheint zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich. Es sieht so aus, als sei die lesbische Superheldin gekommen, um zu bleiben!

Bei Amazon Prime stehen ab 20. Dezember die ersten acht Folgen (dt. Synchronfassung/ engl. Originalversion). Die restlichen 14 Episoden (die auch in den USA erst 2020 ausgestrahlt werden) folgen im Laufe des nächsten Jahres.