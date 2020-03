Und auch für George läuft’s nicht rund: Sie hat Angst, sich zu outen – bisher lebte sie nämlich hetero und war als bedauernswerter Single abgestempelt. Und dass sie Mae weder ihren Freund_innen noch ihrer Familie vorstellt und stattdessen einen Boyfriend erfindet, sorgt verständlicherweise nicht nur für Ärger, sondern vergrößert auch Maes Angst, von George verlassen zu werden.

Basiert auf Mae Martins echtem Leben

Mit ihrer semiautobiografischen Serie reiht sich Mae Martin in die Reihe queerer, kurzhaariger Comedians ein, die ihre (psychischen) Probleme als Dramedy fiktionalisieren (geht das schon als eigenes Genre durch?): Hannah Gadsby (Depression, Homophobie) in Nanette, Tig Notaro (Tod, Krankheit) in One Mississippi und Abby McEnany (Depression) in Work in Progress. Und auch Feel Good gelingt es, ein ernsthaftes Thema mit Humor abzufedern, ohne es ins Lächerliche zu ziehen.

Dabei setzt sie vor allem auf witzige Dialoge und schräge Charaktere wie Georges und Maes amerikanischen Mitbewohner Phil (Phil Burgers), Maggies stoische, lesbische Tochter Lava (Ritu Arya), die ein Auge auf Mae wirft, und die gesamte „Anonyme Drogenabhängige“-Gruppe.

„Es geht um Liebe und Sucht und wo sich diese beiden Dinge überschneiden. Was gesund ist und was nicht“, erklärte Mae Martin, die auch in ihren Comedy-Programmen und Interviews offen über ihr Leben spricht, gegenüber der BBC. Die 32-Jährige war schon mit 11 Stammgast in einem Stand up-Comedy-Club, wurde dort drogenabhängig, brach die Schule ab und machte einen Entzug. Privat ist sie nicht lesbisch (auch wenn ihr schon vorgeworfen wurde, „mit ihren Haaren zu lügen“), sondern bisexuell, lehnt aber Label für sich ab.

Ihre Gefühle und Verletzungen kommen sehr real rüber

Die sechs 25-minütigen Folgen schauen sich schnell weg, an einem Stück könnte Maes nervöse Energie allerdings ein bisschen anstrengend werden. und wer Maes und Georges Probleme selbst kennt, wird sich womöglich schmerzlich darin wiederfinden, denn bei allen Skurrilitäten kommen ihre Gefühle und Verletzungen sehr real rüber.

Alles in allem aber eine starke Serie, deren größtes Manko ihr abruptes Ende ist (und nein, es gibt nicht noch eine siebte Folge, die sich irgendwo versteckt). Hoffentlich gibt’s eine zweite Staffel, die dann gerne auch mehr als nur Beziehungs- und Coming Out-Probleme erzählt. Mae und George sind als Paar sympathisch genug, dass man sie gerne noch länger begleiten möchte.

Feel Good (GB 2020), 6 Folgen, nur bei Netflix

Mae Martins Youtube-Kanal