Ihr früheres wildes Leben wäre spannender gewesen



Wainwright scheint nicht mit einer zweiten Staffel gerechnet zu haben (die aber kommt und demnächst gedreht wird!), denn sonst hätte sie Gentleman Jack womöglich früher beginnen lassen und nicht erst mit dem Beginn dieser Liebesbeziehung, deren Fortsetzung historisch verbürgt ist: Anne und Ann „heirateten“ in einer Kirche in York (dort hängt seit 2018 eine Gedenkplakette) und lebten bis Listers Tod in Shibden Hall – alles in allem das eher ruhige Schlusskapitel von Listers Leben, das doch vorher so viel aufregender war.

Ihre Beziehung ist für Anne zwar kein Grund, nicht mit anderen Frauen zu schlafen oder sogar - in einer Folge - mit der dänischen Königin zu flirten, aber all das macht nur umso neugieriger auf ihr früheres wildes Leben mit Reisen durch ganz Europa, erotischen Abenteuern und häufig mehreren Geliebten parallel. Und wer auf Hochzeiten steht: auch zwei von Walkers Vorgängerinnen glaubten, mit Lister verheiratet zu sein - und zwar zur gleichen Zeit!

A propos Erotik: Es gibt Sexszenen in Gentleman Jack, aber wenig nackte Haut. Dass meist viele Röcke und Decken den Blick verdecken, ist laut Wainwright aber keine Prüderie, sondern historisch korrekt: Da die Schlafzimmer seinerzeit unbeheizt waren, wurde auch beim Sex nur das Nötigste ausgezogen.