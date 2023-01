Und so ist High School nicht nur ein Biopic und eine Zeitreise in die Neunziger (mit dem entsprechenden Soundtrack: Nirvana, The Smashing Pumpkins, Tori Amos etc.), sondern auch eine gelungene queere Coming-of-Age-Serie. Schon in Folge 1 kommt raus, dass die Ursache für den schwesterlichen Zwist Saras erste - heimliche – Beziehung mit Phoebe (Olivia Rourye) ist, die zuvor eine gemeinsame Freundin der beiden war: Um ihre Liebe auch vor Tegan geheim zu halten, schließt Sara ihre Schwester aus dem bisherigen Trio aus, ohne dass die versteht, was hier überhaupt los ist.

Eine queere Jugend vor und nach dem Coming-out

Während Sara bereits weiß, dass sie auf Mädchen steht, erleben wir mit der eher introvertierten Tegan eine queere Jugend vor dem eigentlichen Coming-out (das sie nämlich erst nach ihrer Schulzeit erlebte) mit - in einer Zeit, in der es wohlgemerkt kaum lesbische Vorbilder gab und homophobe Sprüche viel selbstverständlicher waren, worüber der beneidenswert genderfluide Look (auch wenn es den Begriff noch nicht gab!) dieser Ära nicht hinwegtäuschen sollte.

Die echten Tegan and Sara in einem kanadischen TV-Beitrag 1998: