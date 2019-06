Von Karin Schupp

8.6.2019 - Die (fiktive) Barbary Lane 28 in San Francisco ist neben der Christopher Street in New York die berühmteste Straße der LGBT-Geschichte der USA. Vor 40 über Jahren siedelte der schwule Autor Armistead Maupin dort seine queere Wahlfamiliensaga an, die er zunächst als Fortsetzungsroman im San Francisco Chronicle und später in Romanform erzählte. Nach neun Büchern, einer TV-Miniserie (1993), zwei TV-Filmen (1998/ 2001), Hörspielen und einem Musical sind die Tales of the City (dt. Titel: Stadtgeschichten) im 21. Jahrhundert angekommen: Gestern stellte Netflix zehn neue Folgen online.

Holt die früheren Fans und das junge Publikum in die Serie



Gerade auch im Vorfeld des The L Word-Reboots, das The L Word: Generation Q heißen wird (K-Word #303), schauen wir alle gespannt darauf, ob es gelingen kann, Vergangenheit und Gegenwart zu vereinen, aktuell zu bleiben, ohne die Tradition zu vergessen und dabei sowohl die früheren Fans noch das heutige, junge Publikum in die Serie zu holen.

Und ja: Die lesbische Showrunnerin Lauren Morelli (zuvor Orange is the New Black-Autorin) und Maupin, der als Produzent beteiligt war, haben das tatsächlich geschafft. Die UreinwohnerInnen der Barbary Lane sind noch da (und werden auch ohne Vorkenntnisse verstanden), aber die Welt um sie herum hat sich verändert, und die Hausgemeinschaft um die immer ein bisschen mysteriöse Matriarchin Anna Madrigal (Olympia Dukakis) ist bunter, weiblicher, queerer und nonbinärer geworden.