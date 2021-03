Eine der ungewöhnlichsten Serien des letzten Jahres

We Are Who We Are ist nicht nur queerer als eine klassische Familienserie und spielt an einem bisher noch nie gewählten Schauplatz, sondern ist auch dramaturgisch unkonventionell und damit eine der ungewöhnlichsten Serien des letzten Jahres: Sie enttäuscht nämlich konsequent gelernte TV-Erwartungen und baut ständig - vermeintlich - Spannung auf, ohne dass dann etwas passiert.

So zeigt etwa eine ganze Folge eine Party der Kids in einer leerstehenden Villa, bei der die Zuschauerin jeden Moment eine Eskalation von Sex und Gewalt befürchtet, weil man das halt so aus Serien kennt. Und dann geht die Nacht ganz anders aus. Tatsächlich Aufregendes wird eher beiläufig erzählt - von einer lesbischen Affäre erfahren wir erst, als sie längst im Gange ist –, und auch das dramatischste Ereignis der Serie wird nicht fiktional überhöht dargestellt, sondern eher so, wie man im echten Leben damit umgehen würde.