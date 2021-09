Die gegenseitige Anziehung ist glaubwürdig dargestellt

Was in Annika vorgeht, ist schwieriger zu erkennen, obwohl die Geschichte auch aus ihrer Perspektive erzählt wird. Sie wirkt verschlossen, ist offenbar mit ihrer stressigen Arbeit „verheiratet“ und scheint außer ihren Kolleg:innen kein soziales Umfeld zu haben. Ob sie in der Ferne ihr Coming Out erlebte, ob es auch andere Frauen (oder Männer?) in ihrem Leben gab – all das erfahren wir leider nicht, sodass sie für uns ein fast genauso weißes Blatt bleibt wie für Helena.

Dennoch gelingt es den beiden Schauspielerinnen, die gegenseitige Anziehung glaubwürdig darzustellen, und so nett Tayo auch ist: Nicht nur die lesbische Zuschauerin wird sich wünschen, dass die beiden es mit zwölfjähriger Verspätung im zweiten Anlauf schaffen.

Sommerliche Leichtigkeit und eine fast utopisch diverse Clique

Wirklich neu ist diese Geschichte wahrlich nicht, sogar im deutschen Fernsehen gab's schon lesbische Liebesdramen in der Kleinstadt - Lieb mich! (ARD, 2000) mit Julia Richter und Naomi Krauss und Liebe und Verlangen (ZDF, 2003) mit Natalia Wörner und Katja Flint (und auch in diesen Filmen ist eine der beiden Frauen Lehrerin!) -, aber es ist eben eine Story, die immer wieder funktioniert. Und es macht auf jeden Fall Spaß, die von drei Regisseurinnen (darunter Kerstin Polte, Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?) inszenierte moderne Interpretation einer klassischen ZDF-Serie anzuschauen.

Sommerliche Leichtigkeit und sonnendurchflutete Bilder, die richtiggehend Lust aufs Kleinstadtleben machen, bilden die Kulisse für das Leben der fast utopisch diversen (und sehr authentisch agierenden) Clique, zu der auch Maiks Frau Linh (Le-Thanh Ho), Emre (Erol Afsin) und Mel (Natalia Rudziewicz) gehören: eine solche gelebte Vielfalt ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja noch längst nicht selbstverständlich.