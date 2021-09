Kauft eins - spendet eins!

Geplant ist Folgendes: Per Crowdfunding sollen die Druck- und Versandkosten von „Hellwach & hundemüde“ bzw. als „Mamusie, Tatusie, Dzieciaki i Zwierzaki“ (= Mütter, Väter, Kinder und Haustiere) finanziert und für jedes in Deutschland verkaufte Buch soll ein Exemplar in Polen verschenkt werden. Und wieso gerade unser östliches Nachbarland? Für Ungarn ist diese Aktion nicht möglich, weil das Buch dort schon von verlegt wird, aber auch in Polen wird die Lage von queeren Menschen immer bedrohlicher (wir berichteten).

Wenn ihr euch mit 30 Euro am Crowdfunding beteiligt, bekommt ihr „Hellwach & hundemüde“ rechtzeitig vor Weihnachten und spendet ein weiteres Exemplar via Equality Polen an eine polnische Regenbogenfamilie, einen Kindergarten oder andere Bildungseinrichtungen. Aber auch kleinere und größere Spenden sind möglich – dafür winken Dankeschön-Prämien von Buttons und Tassen bis hin zu einem Originalbild eurer Familie von Elina Braslina.

Hier geht’s zur Crowfunding-Seite (noch bis 30. Sept.), mehr Informationen zu „Hellwach & hundemüde“ findet ihr auf der Webseite von 100 % Mensch, und hier erfahrt ihr mehr über Equality Polen.