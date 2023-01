Von Karin Schupp

22.1.2023 - Sommer, Sonne flirten... davon können wir im Moment, eingemummelt auf dem Sofa nur träumen. Aber dabei muss es nicht bleiben: Es gibt auch in diesem Jahr wieder Festivals für lesbische, bisexuelle und queere Tanzbegeisterte, Natur-Fans, Sport- oder Kultur-Interessierte. Und den Urlaub am Meer oder See gibt's noch dazu. Einziger Wermutstropfen: In Deutschland gibt's leider aktuell kein lesbisches Festival, auch das traditionelle Lesbenfrühlingstreffen fällt (wie auch im letzten Jahr) aus, weil sich keine Ausrichterstadt bzw. kein lokales Orgateam gefunden hat.

Velvet Ibiza, Spanien, 2.-7. Mai 2023

5 Tage feiern in einer All Inclusive-Hotelanlage: „Women Only“ mit Sport, Speed-Dating, Musik und vor allem Party, Party, Party heißt es im Hotel Cala Martina im Osten der spanischen Baleareninsel Ibiza, das an diesen fünf Tagen alleine den Gästinnen gehört. Das Festival der Partyveranstalterin Carine De Mesmaeker, die in Brüssel die erfolgreiche Frauenparty „Velvet Sixty Nine“ organisiert, findet seit 2015 statt und zieht Frauen aus aller Welt an: Anfang Januar gab es bereits Buchungen aus sechzehn Ländern.

Kosten: 285,- € (Doppelzimmer) bis 2025,- € (Premium Triple Bungalow)

Infos: velvetibiza.es