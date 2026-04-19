Sonne, Feiern, Flirten: 12 lesbische Festivals 2026
Partys, Musik, Sport, Wellness, Workshops und interessante queere Frauen: Wir stellen 12 lesbische Festivals vor, die 2026 in Deutschland, Spanien, Griechenland, England, Schottland, Dänemark und USA stattfinden.
Von Karin Schupp
19.4.2026 - Egal, ob ihr Partypeople seid und drei Tage durchfeiern wollt oder auf Sport, Kultur oder Naturerlebnisse steht, ob ihr Camping mögt oder doch lieber den Hotelkomfort bevorzugt: das L-Festivalangebot ist so groß genug, dass für alle Geschmäcker etwas dabei ist. Und Gleichgesinnte aus aller Welt sind sowieso immer inklusive.
Von Andalusien bis zur dänischen Insel Femø, von Kalifornien bis Brandenburg: Wir stellen elf Festivals für lesbische, bisexuelle und queere Frauen vor (Anm.: Alle Festivals geben an, offen für trans Frauen und nichtbinäre Personen zu sein.)
1. Queer Ranch Festival, Lesbos/ Griechenland, 18.-23. Mai 2026
Im lesbischen Hostpot Skala Eressos läutet die kleinere Alternative zum bekannten Sappho Festival (s. unten) die Festival-Saison ein. Geboten werden (Beach-)Partys, Musik und Workshops im Dorf und auf der namensgebenden „Queer Ranch“, die einen Spaziergang entfernt in den Bergen liegt. Wer länger Zeit hat, kann im Anschluss noch das Magic Nights Queer Filmfestival (25.-28. Mai) dranhängen.
2. Velvet Ibiza, Ibiza/ Spanien, 21.-25. Mai 2026
Bei Europas größtem lesbischen Partyfestival ist das Palm Star Hotel in der Bucht von San Antonio fest in queerer Hand. Im Vordergrund stehen Poolpartys und Clubnächte, im Angebot sind aber auch Sport, Yoga, ein Strandpicknick und Ausflüge. Wer auch mal eine bisschen Ruhe haben will: Ihr müsst nicht in der Hotelanlage wohnen, zum Übernachten könnt ihr euch auch anderswo einquartieren. Hinter dem Event steht Carine de Mesmaeker, die in Brüssel die legendären „Velvet Sixty Nine“-Partys organisiert.
3. Lesbenfrühlingstreffen, Werbellinsee/ Deutschland, 22.-25. Mai 2026
Deutschland ältestes Lesbenfestival feierte 2024 seinen 50. Geburtstag im Brandenburger Seezeit-Resort und kehrt nach einjähriger Pause dorthin zurück. Motto: „Brücken bauen. Barrieren überwinden. Jede Lesbe zählt“. Neben Workshops, Kultur und Party gibt’s auch einen Badestrand, Sauna, Sportmöglichkeiten und Grillstellen. Im Bühnenprogramm treten unter anderem Zuckerclub und die Hungry Hearts, bekannt vom ESC 2016, auf. Geschlafen wird in Mehrbettzimmern oder mitgebrachten Zelten.
4. Fulanita Festival, Fuengirola/Spanien, 25.-31. Mai 2026
Das südspanische L-Beach: Die Hauptlocation des Musikfestivals ist ein Open Air-Gelände am Meer (ca 30 km von Málaga entfernt), im Mittelpunkt stehen Frauenbands und Künstlerinnen aus Andalusien. Der Höhepunkt des Rahmenprogramms: Die The L Word-Stars Leisha Hailey und Kate Moennig signieren am 30. Mai ihre Autobiografie „So Gay For You“. Neben dem „Abono“ für alle Events gibt's auch Tagestickets.
5. Out & Wild, Abbotsham/ England, 3.-6. Juli 2026
Das Camping-Festival in der Grafschaft Devon im südwestlichen England geht in sein fünftes Jahr. Das Programm richtet sich an Natur-Fans, Wellness- und Aktivurlauber:innen. Aber es gibt nicht nur Sport, Wanderungen und einen Spa-Bereich, sondern auch Workshops und ein Musik-, Comedy- und Kulturprogramm.
6. Unity Fest, Newark-on-Trent/ England, 10.-13. Juli 2026
Und noch ein englisches Campingfestival: Das Unity Fest in der Grafschaft Nottinghamshire, gut 200 km nördlich von London, findet seit 2020 statt. Neben den klassischen Programmpunkten - Partys, Konzerte, Comedy, Sport und Workshops werden auch „Speed-Friending“, Karaoke und Linedancing geboten. Wer kein Zelt oder Campervan dabei hat, kann ein „Glamping-Zelt“ buchen.
7. Femø Women’s Camp: International Week, Femø/ Dänemark, 25. Juli–1. Aug. 2026
Das älteste Frauenfestival der Welt (seit 1971!) lockt vor allem Einheimische auf die Insel nahe Lolland. Eine der sechs Wochen ist jedoch dem internationalen Publikum gewidmet. Geschlafen wird in großen Zelten, alle helfen mit, im Angebot sind Workshops, Gesprächsrunden, ein Chor, Tanz, Yoga, Spiele und die legendäre jährliche Party, die in diesem Jahr das Motto „Der Zauberwald“ hat.
8. Dyke* Festival, Berlin, 22./23. August 2026
Es ist nicht ganz das klassische Festival mit Campingflair oder Poolpartys, bietet dafür aber Hauptstadtfeeling und queer-feministische Dyke*-Kultur. Geboten werden unter anderem Panel Talks, Workshops, Live-Musik & DJs, Lesungen, Kunst und Performances. Das vom Kollektiv allesbien seit 2023 organisierte Event ist nichtkommerziell und finanziert sich durch Spenden und Crowdfunding. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das ZK/U in Moabit.
9. ELLA Mallorca, Palma/Mallorca, 27. Aug.–4. Sep. 2026
Das lesbische Festival auf der spanischen Baleareninsel bietet auch in seiner zehnten Ausgabe die bewährte Mischung aus Partys mit DJs aus aller Welt, Strand-Entertainment, Musik, Sport und Talkrunden an, zu den Specials gehören ein „Spiritual Day“, Ausflüge und Dinnerpartys. Es gibt keine feste Festival-Location, das Hotel muss extra gebucht werden,
10. Oban Lesbian+ Weekend, Oban/Schottland, 3.-7. Sept. 2026
In der Kleinstadt an Schottlands Westküste gründete eine einheimische Lesbe 2022 diesen Hybrid aus Kurzurlaub und Festival. Im Mittelpunkt stehen Outdoor-Aktivitäten wie Bootstouren, Wassersport, Wandern und Reiten, für das Festivalerlebnis sorgen Live-Musik, Karaoke, traditionelle Céilí-Tänze und Dinner. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass sich auch Alleinreisende (laut Webseite 70%!) wohlfühlen. Um die Unterkunft müsst ihr euch selbst kümmern.
11. Sappho Women – International Eressos Women’s Festival, Lesbos/Griechenland, 9.-19. Sept. 2026
Europas ältestes und mit 10 Tagen längstes Lesbenfestival findet seit 26 Jahren in Sapphos Geburtsort statt: dem Küstendorf Skala Eressos. Mit dem Festivalbändchen könnt ihr ein großes Angebot nutzen: es gibt Ausflüge, ein Beachvolleyball-Turnier, Workshops, Konzerte, Partys, Ausstellungen und vieles mehr.
12. The Dinah, Palm Springs/ USA, 30. Sept. – 4. Okt. 2026
Das bekannteste der US-Lesbenfestivals bietet rauschende Poolpartys, Konzerte und mehr. Die Promi-Dichte des Events in der kalifornischen Wüste ist traditionell hoch: etliche The L Word-Stars, Lady Gaga (privat!), Fletcher und Doechii waren schon da. Wer in den Festivalhotels Hilton Palm Springs und - erstmals gibt es eine zweite Location! - Zoso wohnt, sollte kein großes Schlafbedürfnis mitbringen, alle anderen suchen sich lieber woanders ein Bett.
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