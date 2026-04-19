L-Mag

Sonne, Feiern, Flirten: 12 lesbische Festivals 2026

Partys, Musik, Sport, Wellness, Workshops und interessante queere Frauen: Wir stellen 12 lesbische Festivals vor, die 2026 in Deutschland, Spanien, Griechenland, England, Schottland, Dänemark und USA stattfinden.

RADskillZ The Dinah Festival beschließt Anfang Oktober die Festivalsaison

Von Karin Schupp

19.4.2026 - Egal, ob ihr Partypeople seid und drei Tage durchfeiern wollt oder auf Sport, Kultur oder Naturerlebnisse steht, ob ihr Camping mögt oder doch lieber den Hotelkomfort bevorzugt: das L-Festivalangebot ist so groß genug, dass für alle Geschmäcker etwas dabei ist. Und Gleichgesinnte aus aller Welt sind sowieso immer inklusive.

Von Andalusien bis zur dänischen Insel Femø, von Kalifornien bis Brandenburg: Wir stellen elf Festivals für lesbische, bisexuelle und queere Frauen vor (Anm.: Alle Festivals geben an, offen für trans Frauen und nichtbinäre Personen zu sein.)

 

1. Queer Ranch Festival, Lesbos/ Griechenland, 18.-23. Mai 2026

Im lesbischen Hostpot Skala Eressos läutet die kleinere Alternative zum bekannten Sappho Festival (s. unten) die Festival-Saison ein. Geboten werden (Beach-)Partys, Musik und Workshops im Dorf und auf der namensgebenden „Queer Ranch“, die einen Spaziergang entfernt in den Bergen liegt. Wer länger Zeit hat, kann im Anschluss noch das Magic Nights Queer Filmfestival (25.-28. Mai) dranhängen.

queerranchfestival.com

Queer Ranch Queer Ranch of Lesbos

2. Velvet Ibiza, Ibiza/ Spanien, 21.-25. Mai 2026

Bei Europas größtem lesbischen Partyfestival ist das Palm Star Hotel in der Bucht von San Antonio fest in queerer Hand. Im Vordergrund stehen Poolpartys und Clubnächte, im Angebot sind aber auch Sport, Yoga, ein Strandpicknick und Ausflüge. Wer auch mal eine bisschen Ruhe haben will: Ihr müsst nicht in der Hotelanlage wohnen, zum Übernachten könnt ihr euch auch anderswo einquartieren. Hinter dem Event steht Carine de Mesmaeker, die in Brüssel die legendären „Velvet Sixty Nine“-Partys organisiert.

velvetibiza.es

Velvet Ibiza Velvet Ibiza in der Bucht von San Antonio

3. Lesbenfrühlingstreffen, Werbellinsee/ Deutschland, 22.-25. Mai 2026

Deutschland ältestes Lesbenfestival feierte 2024 seinen 50. Geburtstag im Brandenburger Seezeit-Resort und kehrt nach einjähriger Pause dorthin zurück. Motto: „Brücken bauen. Barrieren überwinden. Jede Lesbe zählt“. Neben Workshops, Kultur und Party gibt’s auch einen Badestrand, Sauna, Sportmöglichkeiten und Grillstellen. Im Bühnenprogramm treten unter anderem Zuckerclub und die Hungry Hearts, bekannt vom ESC 2016, auf. Geschlafen wird in Mehrbettzimmern oder mitgebrachten Zelten.

lft2026.de

4. Fulanita Festival, Fuengirola/Spanien, 25.-31. Mai 2026

Das südspanische L-Beach: Die Hauptlocation des Musikfestivals ist ein Open Air-Gelände am Meer (ca 30 km von Málaga entfernt), im Mittelpunkt stehen Frauenbands und Künstlerinnen aus Andalusien. Der Höhepunkt des Rahmenprogramms: Die The L Word-Stars Leisha Hailey und Kate Moennig signieren am 30. Mai ihre Autobiografie „So Gay For You“. Neben dem „Abono“ für alle Events gibt's auch Tagestickets.

fulanitafest.com

5. Out & Wild, Abbotsham/ England, 3.-6. Juli 2026

Das Camping-Festival in der Grafschaft Devon im südwestlichen England geht in sein fünftes Jahr. Das Programm richtet sich an Natur-Fans, Wellness- und Aktivurlauber:innen. Aber es gibt nicht nur Sport, Wanderungen und einen Spa-Bereich, sondern auch Workshops und ein Musik-, Comedy- und Kulturprogramm.

outandwild.co.uk

Out & Wild Out & Wild im Südwesten Englands

6. Unity Fest, Newark-on-Trent/ England, 10.-13. Juli 2026

Und noch ein englisches Campingfestival: Das Unity Fest in der Grafschaft Nottinghamshire, gut 200 km nördlich von London, findet seit 2020 statt. Neben den klassischen Programmpunkten - Partys, Konzerte, Comedy, Sport und Workshops werden auch „Speed-Friending“, Karaoke und Linedancing geboten. Wer kein Zelt oder Campervan dabei hat, kann ein „Glamping-Zelt“ buchen.

unityfest.co.uk

7. Femø Women’s Camp: International Week, Femø/ Dänemark, 25. Juli–1. Aug. 2026

Das älteste Frauenfestival der Welt (seit 1971!) lockt vor allem Einheimische auf die Insel nahe Lolland. Eine der sechs Wochen ist jedoch dem internationalen Publikum gewidmet. Geschlafen wird in großen Zelten, alle helfen mit, im Angebot sind Workshops, Gesprächsrunden, ein Chor, Tanz, Yoga, Spiele und die legendäre jährliche Party, die in diesem Jahr das Motto „Der Zauberwald“ hat.

kvindelejren.dk/kvindelejren/program/international-uge

Femø Women's Camp/Instagram Femø Women’s Camp: International Week auf der dänischen Insel Femø

8. Dyke* Festival, Berlin, 22./23. August 2026

Es ist nicht ganz das klassische Festival mit Campingflair oder Poolpartys, bietet dafür aber Hauptstadtfeeling und queer-feministische Dyke*-Kultur. Geboten werden unter anderem Panel Talks, Workshops, Live-Musik & DJs, Lesungen, Kunst und Performances. Das vom Kollektiv allesbien seit 2023 organisierte Event ist nichtkommerziell und finanziert sich durch Spenden und Crowdfunding. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr das ZK/U in Moabit.

Infos auf Instagram

allesbien

9. ELLA Mallorca, Palma/Mallorca, 27. Aug.–4. Sep. 2026

Das lesbische Festival auf der spanischen Baleareninsel bietet auch in seiner zehnten Ausgabe die bewährte Mischung aus Partys mit DJs aus aller Welt, Strand-Entertainment, Musik, Sport und Talkrunden an, zu den Specials gehören ein „Spiritual Day“, Ausflüge und Dinnerpartys. Es gibt keine feste Festival-Location, das Hotel muss extra gebucht werden,

ellafestival.com

ELLA Festival ELLA Festival in Palma

10. Oban Lesbian+ Weekend, Oban/Schottland, 3.-7. Sept. 2026

In der Kleinstadt an Schottlands Westküste gründete eine einheimische Lesbe 2022 diesen Hybrid aus Kurzurlaub und Festival. Im Mittelpunkt stehen Outdoor-Aktivitäten wie Bootstouren, Wassersport, Wandern und Reiten, für das Festivalerlebnis sorgen Live-Musik, Karaoke, traditionelle Céilí-Tänze und Dinner. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass sich auch Alleinreisende (laut Webseite 70%!) wohlfühlen. Um die Unterkunft müsst ihr euch selbst kümmern.

obanlesbianweekend.co.uk

11. Sappho Women – International Eressos Women’s Festival, Lesbos/Griechenland, 9.-19. Sept. 2026

Europas ältestes und mit 10 Tagen längstes Lesbenfestival findet seit 26 Jahren in Sapphos Geburtsort statt: dem Küstendorf Skala Eressos. Mit dem Festivalbändchen könnt ihr ein großes Angebot nutzen: es gibt Ausflüge, ein Beachvolleyball-Turnier, Workshops, Konzerte, Partys, Ausstellungen und vieles mehr.

womensfestival.eu

12. The Dinah, Palm Springs/ USA, 30. Sept. – 4. Okt. 2026

Das bekannteste der US-Lesbenfestivals bietet rauschende Poolpartys, Konzerte und mehr. Die Promi-Dichte des Events in der kalifornischen Wüste ist traditionell hoch: etliche The L Word-Stars, Lady Gaga (privat!), Fletcher und Doechii waren schon da. Wer in den Festivalhotels Hilton Palm Springs und - erstmals gibt es eine zweite Location! - Zoso wohnt, sollte kein großes Schlafbedürfnis mitbringen, alle anderen suchen sich lieber woanders ein Bett.

thedinah.com

RADskillZ Leisha Hailey und Kate Moennig bei The Dinah 2025 - in diesem Jahr sind sie beim Fulanita Festival (s. oben) zu Gast

 

Die aktuelle Ausgabe der L-MAG  erhältlich am Kiosk, im Abo, als e-Paper und bei Readly.

Alle News im Überblick

Aktuelles Heft

Queerer Widerstand

Protest, Kunst & Community: Zivilgesellschaft und queere Power. Wallis Bird im Interview, die Festivalsaison 2026 und mehr ...
Hier abonnieren!




Bleibt out und proud!

 

Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.

Unterstützt unsere Arbeit!

Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team

 

 


L-MAG.de finde ich gut!

Bleibt out und proud!

 

Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.

Unterstützt unsere Arbeit!

Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team

 

 


L-MAG.de finde ich gut!
x