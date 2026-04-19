Von Karin Schupp

19.4.2026 - Egal, ob ihr Partypeople seid und drei Tage durchfeiern wollt oder auf Sport, Kultur oder Naturerlebnisse steht, ob ihr Camping mögt oder doch lieber den Hotelkomfort bevorzugt: das L-Festivalangebot ist so groß genug, dass für alle Geschmäcker etwas dabei ist. Und Gleichgesinnte aus aller Welt sind sowieso immer inklusive.

Von Andalusien bis zur dänischen Insel Femø, von Kalifornien bis Brandenburg: Wir stellen elf Festivals für lesbische, bisexuelle und queere Frauen vor (Anm.: Alle Festivals geben an, offen für trans Frauen und nichtbinäre Personen zu sein.)

1. Queer Ranch Festival, Lesbos/ Griechenland, 18.-23. Mai 2026

Im lesbischen Hostpot Skala Eressos läutet die kleinere Alternative zum bekannten Sappho Festival (s. unten) die Festival-Saison ein. Geboten werden (Beach-)Partys, Musik und Workshops im Dorf und auf der namensgebenden „Queer Ranch“, die einen Spaziergang entfernt in den Bergen liegt. Wer länger Zeit hat, kann im Anschluss noch das Magic Nights Queer Filmfestival (25.-28. Mai) dranhängen.

queerranchfestival.com