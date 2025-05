29.5.2025, red. - Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung steht nicht viel wenig zu queeren Themen (wir berichteten), und Kanzler Merz machte keinen Hehl daraus, dass er die meisten Posten der von der Ampelregierung besetzten Bundesbeauftragten für unnötig hält. Da war es eine positive Überraschung, als am Mittwoch die sächsische SPD-Landtagsabgeordnete Sophie Koch zur neuen Queerbeauftragten berufen wurde.

Damit übernimmt nun eine queere Frau den Job von ihrem Vorgänger Sven Lehmann (Die Grünen). Angesiedelt ist die Stelle im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das von Karin Prien (CDU) geleitet wird.

Koch sitzt seit 2024 für die SPD im Sächsischen Landtag und ist dort queerpolitische Sprecherin der Fraktion sowie Fachsprecherin für Blaulicht, Europa, Gleichstellung, Jugend, Justizvollzug und Recht. Zuvor arbeitete sie als Bildungsreferentin für die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Queeres Netzwerk Sachsen. Koch ist außerdem Vorsitzende der SPD Frauen Dresden und engagiert sich ehrenamtlich bei der Johanniter-Unfall-Hilfe und beim Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) Sachsen.

„Ich weiß, was es bedeutet, im ländlichen Raum queer zu sein“

„Ich lebe mein Leben lang in Sachsen. Und deshalb weiß ich auch, was es bedeutet, zum Beispiel im ländlichen Raum queer zu sein und die Regenbogenflagge hoch zu halten“, sagte die 31-Jährige in einem Video-Statement (siehe unten) auf dem Instagram-Kanal der SPD. Sie verstehe sich „als Anwältin der queeren Community in der Bundesregierung“ und setze auf das persönliche Gespräch: „Ich werde in den kommenden Wochen und Monaten mit der Zivilgesellschaft in den Austausch gehen, aber genauso mit dem politischen Berlin reden“, kündigte sie an.