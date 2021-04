Homosexualität kann sich auch als Vorteil erweisen

Aber Homosexualität kann auch von Vorteil sein: Einige Schwule ziehen Parallelen zur Aids-Krise und sehen einen Lernvorsprung für den Umgang mit Corona. Auch die Widerstandsfähigkeit, die wir durch unsere unangepassten Biografien erwerben, kann hilfreich sein, und vielleicht haben wir es sogar „einfacher als die Heten, weil unsere Community sowieso etwas enger miteinander ist“, wie Gabi (61) vermutet.

Die Sozialpädagogin, die in einer lesbischen Hofgemeinschaft in der Eifel lebt und es „wunderbar“ fand, „einmal durchatmen zu können, nichts tun müssen“, macht sich mehr Sorgen um ihre freiberuflichen Freundinnen mit Existenz-Sorgen und geflüchtete Familien in ungeschützten Unterkünften als um sich.

Positive Einstellung durch authentisches Leben nach dem Coming Out



„Ein authentisches Leben nach dem Coming Out unterstützt ältere Schwule und Lesben bei der Bewältigung der Corona-Krise“, resümiert Vera Ruhrus in ihrem Nachwort und zitiert aus einem ihrer Gespräche: „Meine sehr optimistische und positive Einstellung in dieser Lage ist möglich, weil ich jetzt das Leben lebe, das zu mir passt.“ Für Lesben und Schwule, die ein spätes Coming Out hatten, gesundheitlich bereits angeschlagen sind oder alleine und ohne privates Netzwerk leben, kann das allerdings anders aussehen.

Das vom Kölner Verein Rubicon e.V. herausgegebene Büchlein ist auch ohne Corona-Hintergrund eine spannende Lektüre, in der man viel über die Biografien und den Alltag von Lesben und Schwulen erfährt, die schon in der Community aktiv waren, als wir noch klein oder noch nicht gar nicht geboren waren.

„Das ist alles unsere Lebenszeit. Ältere Lesben und Schwule in der Corona-Krise“ (92 Seiten) steht kostenlos hier als PDF.