Das Raumschiff Discovery trifft die frühe Enterprise

An ihrer Seite agieren eine ganze Reihe anderer interessanter Frauenfiguren - allen voran ihre ehemalige Vertraute und Kapitänin, die durchtriebene Philippa Georgiou, gespielt von Michelle Yeoh, die demnächst sogar eine eigene Star Trek-Serie bekommen soll. Neuer Star Trek-Standard scheint, dass keine der Hauptfiguren mehr weiß oder männlich ist – sehr wohltuend!

Nun, wo der Krieg mit den Klingonen vorbei ist und der Captain der Discovery ermordet (scheint), ist die neue Mission der Discovery inhaltlich etwas wirr und schwer nachzuvollziehen. Man hat sich sehr stark an der Ursprungsserie aus den 60er Jahren orientiert, und so trifft das Raumschiff hier auf die frühe Enterprise unter dem Kommando von Captain Pike, dem Vorgänger von Captain Kirk.

Die einzige ernst zu nehmende Liebesbeziehung ist schwul

In sich bleibt also (sehr zur Begeisterung der nerdigen Star-Trek-Fans, genannt „Trekkies“) alles sehr konsistent und geht zurück an die Wurzeln der Serie. Besonders spannend: Michael Burnham wurde als Waisenkind von Adoptiveltern auf dem Planet Vulkan großgezogen und hatte als Stiefbruder niemand Geringeres als den legendärsten aller Nicht-Menschen, den Halb-Vulkanier Mr. Spock. Und dieser spielt auch eine entscheidende Rolle in der neuen Staffel.

Die einzig beständige und ernst zu nehmende Liebesbeziehung in Discovery ist eine schwule – die zwar durch den Tod des einen Partners am Ende von Staffel 1 überschattet wurde, aber dennoch in vielen Rückblenden Einzug in die 2. Staffel findet.

Im Cast auch Tig Notaro und "The L Word"-Star Mia Kirshner

Auf einen lesbischen Plot oder eine lesbische Figur müssen wir leider noch immer verzichten. Bei so vielen starken und ungewöhnlichen Frauenfiguren fällt dies aber nicht besonders schwer.

Ein kleines lesbisches Highlight bietet immerhin ein Gastauftritt der lesbischen Comedian Tig Notaro als Chief Engineer Denise Reno vom Raumschiff Hiawatha. Für Fans von The L Word gibt es ein Wiedersehen mit Mia Kirshner („Jenny“), die Michaels Adoptivmutter spielt und leider noch immer etwas steif in ihrem schauspielerischen Können ist.

Für Star Trek- Fans und Neu-Entdeckerinnen ist Discovery eine neue Heimat für Utopien und Träume einer wirklich sexy Zukunft.

Star Trek, Staffel 2, ab 18. Jan. auf Netflix, neue Folge jeweils am Freitag