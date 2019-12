9. Orange is the New Black - Staffel 1/ Folge 13

Bei der Netflix-Knastserie schheint es echte Weihnachtsfans gegeben zu haben: 2014 gab’s einen Bonus-Clip, in dem die Charaktere ihre Version des Weihnachtslieds „12 Days of Christmas“, nun ja, singen, 2015 erzählten sie uns eine Weihnachtsgeschichte aus Litchfield. Am schönsten aber war das Krippenspiel im ersten Staffelfinale, in dem Samira Wiley (Poussey) und andere Schauspielerinnen zeigen, wie gut sie wirklich singen können und sogar - ein kleines Weihnachtswunder! - die bislang stumme Norma mit einem glockenhellen Solo überrascht. Plus: Ein rührender Moment zwischen Big Boo (Lea DeLaria) und Lorna (Yael Stone).