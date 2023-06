Von Frank Hermann

18.6.2023 - Es ist kühl in dem kleinen Dorf in den französischen Alpen, in dem die achtjährige Vicky (Sally Dramé) mit ihren Eltern lebt. Über dem Ort thronen fünf schneebedeckte Berggipfel, genannt die Fünf Teufel. Erkaltet scheint auch die Liebe zwischen Vickys Eltern, Joanne (Adèle Exarchopoulos) und Jimmy (Moustapha Mbengue) zu sein.

Kälte erfährt Vicky in der Schule, wenn sie wegen ihrer krausen Haare als „Klobürste“ gemobbt und sogar tätlich angegriffen wird. Der Vater Schwarz, die Mutter weiß – genug „Exotisches“ für Rassismus in der Abgeschiedenheit dieser Bergwelt. Aber trotz aller Eiszeit für die Gefühlswelt, gibt es Raum für erneut entflammte Leidenschat, wie sich zeigen wird.

Eine willkommene Fluchtmöglichkeit für Vicky bietet ihre besondere Fähigkeit, Gerüche über einige Distanz zu erkennen, ob von Mensch oder Tier. In einer längeren Sequenz stellt Joanne ihre Tochter diesbezüglich auf die Probe und ist erstaunt über das Ergebnis. Aber Vicky vermag sogar, Gerüche nachzubauen und bewahrt die Ergebnisse in verschraubten Gläsern auf.

Zwischen Joanne und Julia gab es eine leidenschaftliche Liebe

Als Jimmy seine jüngere Schwester Julia (Swala Emati) nach einem Gefängnisaufenthalt aufnimmt, kommt einiges in Gang. Joanne würde es am liebsten sehen, dass Julia schnell wieder verschwände. Zwischen den Frauen schwelt eine vergangene Geschichte.

Zur Aufdeckung der Geheimnisse hilft nach und nach Vickys Experimentierlust: Beim Versuch, Julias Geruchsessenz zu isolieren, kann Vicky plötzlich in deren Vergangenheit bzw. Erinnerung reisen, und entdeckt dabei, was vor einigen Jahren geschehen ist. Gut oder schlecht - die Brücke ragt bis in die Gegenwart. Und welches Kind würde sich nicht für die Vergangenheit der Eltern interessieren?

Bevor Joanne und Jimmy geheiratet haben, gab es eine leidenschaftliche Liebe zwischen Joanne und Julia, die natürlich in der Dorfgemeinschaft aneckte. Verschiedene Faktoren führten dann zu einem Unglück, für das Julia verantwortlich gemacht wurde, ja sogar als Hexe wurde sie bezeichnet und zur Rechenschaft gezogen.