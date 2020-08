Von Karin Schupp

9.8.2020 - Auch für lesbische Frauen ist die Online-Suche nach der Partnerin längst zu einer Option geworden, zumal die analogen Treffpunkte wie Frauenkneipen und –parties vor allem außerhalb größerer Städte rar sind – und das nicht erst seit Coronazeiten.

Seit Juni wendet sich die neue App Aquema nun exklusiv an „frauenliebende Frauen“ und will es besser machen als Tinder & Co mit ihrer Wisch-und-weg-Mentalität. „Ich glaube nämlich, dass die meisten Frauen keine Lust mehr auf das recht oberflächliche Nach-Rechts-Und-Links-Geswipe haben“, sagt Geschäftsführerin Jasna Brnjakovic in ihrer Pressemitteilung.

Für Frauen mit dem Wunsch nach einer langfristigen Beziehung

Brnjakovic denkt dabei weniger an Affären und One-Night-Stands: Aquema richtet sich vor allem an „Frauen, die sich eine feste und langfristige Beziehung mit einer anderen Frau wünschen“, und erhebt deshalb bei der Anmeldung auch Fragen zu Kinder- und Heiratswunsch.

Nutzerinnen können sich durch eine Art News-Feed scrollen, in dem die anderen Frauen angezeigt werden. Profilbilder werden dabei nicht weggewischt, sondern können bei Interesse angetippt werden, um mehr über die betreffende Kandidatin zu erfahren und sie gegebenfalls zu kontaktieren. Letzteres ist per Chat-Funktion auch ohne „Match“ möglich (wobei unerwünschte Kontakte blockiert werden können).