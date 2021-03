Von Sabine Mahler

16.3.2021 - Eigentlich fing alles mit der Kampagne #ActOut im Süddeutschen Zeitung Magazin an. Dort zeigten Anfang Februar 185 LGBTQ-Schauspieler:innen ihr Gesicht, viele davon zum ersten Mal in der Öffentlichkeit (wir berichteten). Die Aktion zu mehr Sichtbarkeit in Film, Fernsehen und Theater brachte ein großes Medienecho mit sich.

Und schon bald darauf begannen auch Pädagogen und Pädagoginnen, sich unter dem Hashtag #TeachOut in den Sozialen Medien zu outen. Inzwischen hat die Kampagne eine eigene Homepage, auf welcher Lehrkräfte, Referendar:innen, Erzieher:innen und Dozent:innen eingeladen werde, sich der Aktion anzuschließen.

Viefalt und Entproblematisierung und weniger Diskriminierung

Die Kampagne #TeachOut hat sich drei konkrete Ziele gesteckt: Zum ersten wollen sie das Bildungssystem insgesamt diskriminierungsfreier gestalten. Zum zweiten soll Vielfalt auch in Bildungseinrichtungen sichtbar werden. Das heißt vor allem: jede Person soll sich durch Bildungsinhalte repräsentiert und angesprochen fühlen. Und zum dritten soll queere Vielfalt entproblematisiert werden und vielmehr als Selbstverständlichkeit und Chance denn als Defizit gelebt werden.

Im Rahmen der Kampagne hat auch die Zeit ein großes Interview veröffentlicht, in dem drei queere Lehrer:innen von ihren Erfahrungen an ihrer Schule berichten. Sie beschreiben, wie hinter ihrem Rücken getuschelt wurde, welche Ängste und Sorgen sie bezüglich eines Coming Outs am Arbeitsplatz hatten und erklären, warum sie sich dann doch dafür entschieden haben.

#TeachOut auf Instagram und Facebook und hier geht's zur Webseite.