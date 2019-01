Männer bleiben in diesem Ränkespiel Nebenfiguren

Dieser Film gehört dem grandios aufspielenden Trio Colman als Königin sowie Weisz und Stone als Rivalinnen Sarah und Abigail. Sie machen The Favourite zum Erlebnis. Die geschliffenen Dialoge haben Witz und Bosheit, Zweideutigkeit und Perfidität.

The Favourite ist zudem ein saftiger Kommentar zu Sex als Machtinstrument unter Frauen. Männer bleiben in diesem Ränkespiel Nebenfiguren, die am langen Arm der Frauen verhungern – da nützt auch die höchste Perücke nichts.

10 Oscar-Nominierungen für das cineastische Schmuckstück



Die Ausstattung von fast erschlagender Opulenz ist großartig. Weitwinkel- und Fisheye-Objektive verstärken den überbordenden Eindruck der fast absurd zudekorierten Interieurs, die mit ihren endlos erscheinenden Fluren zugleich Spielplatz wie Käfig sein können.

Die Kostüme, von den hinreißenden Hosenanzügen, die Rachel Weisz trägt, bis zu den Roben, die durch Schnürung und Drapierung das Dekolleté betonen, sind eine Klasse für sich.

Erstaunlich, wie bei all dem Geflecht aus „Intrigen und Irrsinn“ es dennoch Empathie mit den Figuren gibt, was für Regisseur Lanthimos und sein bisheriges Werk (Dogtooth, Lobster) eher ungewöhnlich ist. Ihm ist mit diesem Film ein cineastisches Schmuckstück gelungen.

Zu Recht regnete es seit der Premiere beim Filmfestival in Venedig 2018 Preise für den Film und seine Schauspielerinnen, und auch für die Academy Awards sieht es gut aus: Heute bekam The Favourite zehn Oscar-Nominierungen und führt damit (neben Roma) die Nominierungshitliste an.

The Favourite – Intrigen und Irrsinn, UK/USA/IRL 2018, Regie: Yorgos Lanthimos, mit Olivia Coleman, Emma Stone, Rachel Weisz, 119 min., Kinostart: 24. Januar