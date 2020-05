Micah und seine Mutter

In einem anderen Restaurant sitzen Micah, José und Micahs Mutter, die heute zu Besuch ist. Jedesmal, wenn es um sie geht, wird erwähnt, wie gerne sie Edibles mag (= mit Hanf versetzte Lebensmittel, die in Kalifornien legal sind).

Das Gespräch nimmt schnell eine Abzweigung in Micahs Kindheit, als er doch so ein „süßes, kleines Mädchen“ war. Und schon wechselt Mama Micah zum „sie“-Pronomen und will José Kinderbilder von ihm zeigen. José lehnt höflich ab, Micah rastet aus und verlässt wütend das Lokal. An den Cannabis-Gummibärchen liegt's wohl nicht, denn laut Micah verhält sie sich „immer“ so. José folgt ihm, beruhigt ihn, küsst ihn und ist rundherum ein perfekter Freund!

Das erkennt auch Mama Micah, die sich abends bei ihrem immer noch schwer genervten Sohn entschuldigt und verspricht, sich zu bessern.