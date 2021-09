Liebesglück, Liebeskummer und neu entdeckte Bisexualität

Die neuen Folgen beginnen einige Zeit nach dem Finale der ersten Staffel, in dem offen blieb, ob Sophie am Flughafen ihrer Verlobten Dani oder ihrer von-der-BFF-zur-Affäre Finley entgegenlief. Inzwischen hat sich Sophie entschieden (aber war es die richtige Entscheidung?). Shane, deren Ex-Frau Quiara nicht mal mehr erwähnt wird, befreundet sich mit Tess (aber wie eng?!?) und etabliert im „Dana’s“ Poker-Abende. Angie will herausfinden, wer ihr Samenspender ist. Bette, die in die Kunst-Branche zurückgekehrt ist, tut sich mit dem Liebesglück ihrer Ex Tina schwer (schaut sich aber durchaus anderweitig um!), und deren Verlobte Carrie (O’Donnell) wiederum hadert mit Bettes Ablehnung. Micah entdeckt seine Bisexualität, und womöglich erinnert sich The L Word auch an Alices Bisexualität: Während es mit ihrer Freundin Nat kriselt, nähert sie sich dem Buchlektor Tom (Faison) an, mit dem sie an ihren Memoiren arbeitet.

Gigi bringt Schwung in die Serie

Und plötzlich taucht überall Nats Ex Gigi auf. „Ich dachte, wir kriegen weniger Gigi, und jetzt haben wir mehr Gigi!“, ruft Alice an einer Stelle und bleibt die einzige, die sich darüber beklagt. Denn während es den anderen Neuen bisher noch nicht so richtig gelungen ist, die Massen zu begeistern (und vor allem die chaotisch-unreife Finley polarisiert), bringt die umtriebige Maklerin, die in Staffel 1 schon Alices und Nats Beziehung aufmischte, dringend benötigten Schwung in die ansonsten recht eindimensionalen Serie.

Den Trailer gibt's leider nur in der englischen Originalversion: