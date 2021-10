Von Karin Schupp

30.9.2021 - Was bisher geschah: Bette sucht die perfekte Frau, und Alice verkuppelt sie mit Gigi (nebenbei aber auch, um die Ex ihrer Freundin aus dem Weg zu haben). Shane will im „Dana's“ Poker-Abende etablieren. Angie will wissen, wer ihr Samenspender ist. Sophie hat sich für Dani entschieden - und gegen die Option, ihr von ihrer Affäre mit Finley zu erzählen. Das übernahm am Tag ihrer Hochzeit dann Finley selbst, die die Zeremonie mit einem Liebesbekenntnis sprengte. Ausführlicher steht's in unserem Rückblick auf Folge 1.

*** Achtung, Spoiler: Das ist ein ausführlicher Folgen-Rückblick! ***

Folge 2, „Lass dich fallen“

Die Hochzeit ist geplatzt. Dani ist außer sich vor Wut und will Sophie „nie wieder“ sehen (hm, das wird vermutlich schwierig, sowohl in der kleinen The L Word-Welt als auch - wie wir alle wissen - in der Lesbenszene).