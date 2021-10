von Karin Schupp

7.10.2021 - Was bisher geschah: Danis und Sophies Hochzeit ist geplatzt, Dani hat Finley eine reingehauen, und alle sind auf ihre Weise unglücklich. Bette ist eifersüchtig auf Tinas Liebe zu Carrie und techtelt mit Gigi. Nat hat zu Alices Schrecken erkannt, dass sie poly ist. Micah hat sich von José getrennt, Angie will ihren Samenspender kennen lernen, und Shane und Tess planen Pokerabende im „Dana’s“. Ausführlicher steht's hier (Folge 1) und hier (Folge 2).

Folge 3 der zweiten Staffel heißt „Luck be a Lady“ (dt. Titel „Lass das Glück weiblich sein“), und das kommt uns doch bekannt vor: So hieß schon Folge 6 in der vierten Staffel der Originalserie (dt. Titel „Das Glück, eine Frau zu sein“). Der einzige Zusammenhang: Damals lernte Shane von Papi, wie Pokern geht – und jetzt ist sie selbst im Pokerbusiness. „Lady Luck“ ist ein fester Ausdruck für das personifizierte Glück - im Deutschen nennen wir es „Glücksgöttin“, und „Luck be a Lady“ ist ein Lied aus dem Musical Guys and Dolls (in dem ein Spieler hofft, eine Wette um eine Frau zu gewinnen)

Die Episode startet mit Angie, die heimlich einen DNA-Test gemacht hat und in diesem Moment erfährt, dass es einen Treffer gab: ihre Halbschwester Kayla Allenwood. Riesige Freude!

Rüber zur WG: Sophie und Finley verstehen sich so gut wie in alten Zeiten - bis Finley „reden“ will. Für Sophie ist das noch zu früh (und sie meint nicht die Uhrzeit).

Zu Hause bei Alice und Nat: Nat hatte in der letzten Nacht Sex mit einer anderen – zwar mit Alices Wissen und Erlaubnis, aber Alice ist trotzdem nicht so locker, wie sie tut. Und hat unter diesen Umständen schon gar keine Lust auf einen Quickie mit Nat.