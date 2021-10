Weil Bette als Ratgeberin nicht in Frage kommt und Jordi mit ihrem Plan, „Prom Queen“ zu werden, beschäftigt ist, schüttet Angie Shane ihr Herz aus: Ihr Samenspender stirbt offenbar bald – soll sie ihn vorher noch besuchen? Immerhin stammt die Hälfte ihrer DNA von ihm, und siw würde gerne wissen, was sie von ihm geerbt hat. Shane zögert mit ihrem Rat, weil ihre eigene Vater-Suche so unglücklich verlief, und erzählt (auch für uns) noch mal die Storyline aus der Originalserie: Shane ist in Pflegefamilien aufgewachsen, und als sie ihren Erzeuger in Staffel 3 ausfindig machte, mochte sie ihn nicht. Warum? Weil er einen schlechten Einfluss auf sie hatte und sie deswegen „jemanden, den ich sehr liebte, am Altar stehen ließ“ (weil er am Tag der Hochzeit seine Frau und seinen Sohn für eine Affäre namens Patty verließ). Carmen! Wir vermissen dich!!) Eine Antwort finden die beiden nicht, aber Shane unterstützt Angies Idee, bei einer Therapeutin Rat zu suchen.