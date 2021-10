Dani besucht ihren Vater im Gefängnis und erfährt zu ihrer Überraschung, dass sie die Interims-CEO seiner Firma ist. Da hätte sie doch mal einen genaueren Blick auf vielen Papiere, die sie in Folge 3 arglos unterschrieb, werfen sollen. Dani ist stinksauer und stellt eine Bedingung: Sie leitet die Firma nur, wenn er ihr die volle Wahrheit sagt. Andernfalls wird sie den Laden „bis zum Grund niederbrennen“ (und man glaubt ihr). Rodolfo fragt, was sie wissen will, und glücklicherweise müssen wir uns die ganzen Interna nicht anhören…

… denn in der nächsten Szene kommt Dani in Schockstarre aus dem Gebäude und steigt zu Gigi ins Auto, die den Ernst der Lage noch nicht so ganz erfasst und sie halb ironisch, halb bewundernd als „Boss Lady“ tituliert.