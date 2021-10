Während Leisha Hailey mit ihren Bands The Murmurs und Uh Huh Her eine musikalische Karriere hatte und auch Jennifer Beals nicht zum ersten Mal öffentlich singt (1991 in Blood, Drugs & Libido und 2002 in They Shoot Divas Don’t They), wird bei Shane klar, warum sie nicht soo scharf aufs Karaoke war. Aber als Trio machen sie eine gute Figur.

Tom trifft ein, und Shane setzt 50 $ darauf, dass er und Alice in dieser Nacht noch Sex haben. Bette möchte sich das nicht vorstellen. Ha, da hat sie sich vorhin also nur einen Kommentar verkniffen!

Tess konfrontiert Shane mit der Frage, wieso Cherie sich von ihr getrennt hat. Shane ist total überrascht und nicht nur sie: Die kannten sich doch erste eine Woche - kann man da schon von einer Trennung sprechen? Die beiden sind doch keine Teenies mehr. Tess ist sich sicher, dass Shane etwas damit zu tun hat, und Shane beteuert, nicht mit Cherie geschlafen zu haben. Aber Tess merkt, dass sie ihr etwas verschweigt und zieht mit der Erkenntnis, dass Shane sich „niemals ändern“ wird, einen Schlussstrich unter Was-immer-das-zwischen-ihr-und-Shane-ist.