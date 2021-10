Bette hält den Platz neben sich am Pokertisch für Pippa frei – keine Chance für Carrie. Auch wenn es in diesem Fall nicht so gemeint ist, versteht Carrie das als fiese Abfuhr und fühlt sich an ihre Schulzeit erinnert, als die coolen Mädchen nicht neben der „Dyke“ sitzen wollten. Bette kennt das und legt noch einen drauf: Im Fußballcamp wurde sie „n*** dyke“ genannt – „aber wir müssen hier keine Unterdrückungs-Olympiade spielen“.

Was halbwegs freundlich beginnt, endet schnell wieder: Bette bügelt Carries Hoffnung ab, sich heute Abend ein bisschen zu befreunden, und fügt hinzu, dass sie mehr als einen „zivilen“ Umgang auch gar nicht für nötig hält. Für Carrie ist das ein Schlag in die Magengrube. „Ich habe mich auf dem Weg hierher richtig gut gefühlt, aber dann hab ich dich gesehen, und du sollst wissen, dass ich mich bei dir nicht gut fühle. Ich fühle mich wie ein Kind, das gleich Ärger bekommt.“ Dabei will sie doch nur von Bette akzeptiert werden. Bette schießt in ihrer fake-freundlichen Art zurück, dass sie doch nicht ihren Segen brauche, wenn sie sich ihrer Sache mit Tina völlig sicher sei. Also, der Moment war für Carrie wirklich nicht so passend, aber bestimmt wäre es besser gelaufen, wenn Bette einfach gesagt hätte, dass sie zurzeit ausschließlich auf Pippa fokussiert ist.