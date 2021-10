Dani und Bette haben sich vor dem CAC verabredet, und Bette erblickt sogleich die tolle Überraschung, die Dani ihr zeigen will: Sie hat im Namen ihrer Firma so viel Geld für das Museum gespendet, dass der Gebäudeflügel, in dem Pippas Ausstellung gezeigt werden soll, jetzt „Nuñez-Flügel“ heißt. Leider reagiert Bette zu ihrem Erstaunen nicht erfreut, sondern sehr wütend. Sie will nicht, dass dieser Nameausgerechnet an einer Black Lives Matter-Ausstellung klebt, weil alle damit „nur eine Sache“ verbinden würden. Ach ja, in Staffel 1 kam raus, dass die Firma von Danis Vater etwas mit Opioiden zu tun hat, also starken Schmerzmitteln, von denen Kit abhängig war, bevor sie an einer Überdosis Heroin starb. Aber ein Pharmaunternehmen sind sie meiner Erinnerung nach nicht, sondern -- eine Investmentfirma? Dani verteidigt jedenfalls die Geschäfte der Nuñez Inc. nicht, ist aber verletzt darüber, dass Bette sie in Sippenhaft nimmt und sie mit harschen Worten stehen lässt.