Von Karin Schupp

28.10.2021 - Was bisher geschah: Bette ärgert sich darüber, dass Dani mit dem Blut-Geld von Nuñez Inc. das halbe Museums kaufte, in dem Pippas Ausstellung stattfinden soll. Ihre Drohung, unter diesen Umständen Pippas Werke abzuziehen, knallte ihr – sehr zum Ärger von Pippa - auf die Füße: das CAC nahm lieber das Geld. Nach einem Kniefall verzieh ihr aber wenigstens Pippa. Dani fand Trost bei Gigi, die sich dann aber darüber ärgerte, dass Dani immer springt, wenn ihr Vater ruft. Daraufhin traute sich Dani zum ersten Mal, sich von ihrem Vater zu distanzieren. Sophie ärgerte sich darüber, dass Finley keine Lehren aus ihrer betrunkenen Autofahrt gezogen hat, und Finley entzog sich dem Streit, indem sie einfach verschwand. Auf Alices Buchpremiere erfuhr Tom, dass Alice Sex mit Nat hatte, verzieh ihr nach einer Mini-Krise. Micah und Maribel gestanden sich ihre Liebe, und Shane und Tess hatten Sex in Las Vegas (Rückblick auf Folge 8).

*** Achtung, Spoiler: Das ist ein ausführlicher Rückblick auf die Folge der zweiten Staffel! ***

Folge 9, „Leben für kein Morgen“: Vor dem CAC demonstriert die kalifornische Kunstszene gegen Nuñez Inc., und Bette und Pippa sind mittenmang dabei. Das ist wohl die Revolte à la „alles niederbrennen und trotzdem etwas stehen lassen“, die Pippa in der letzten Folge vorgeschlagen hat. Bette ist hin und weg und erinnert sich wahrscheinlich an ihre alten Tage, als sie für ihre „Provocations“-Ausstellung im CAC kämpfte (und später mit der Schreinerin Candace sexy Stunden im Knast verbrachte…)