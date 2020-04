Dani ist eine ehrgeizige PR-Managerin, die anfangs für ihren Vater Rodolfo (Carlos Leal), ein erfolgreicher Unternehmer und potenzieller Unterstützer von Bettes Wahlkampf, arbeitet. Vater und Tochter verstehen sich gut, und mit ihrer Homosexualität hat er kein Problem, aber ihre Beziehung mit Sophie missfällt ihm.

Arienne Mandi spielt in The L Word: Generation Q ihre erste Hauptrolle. Das einzige Cast-Mitglied, das in Los Angeles geboren und aufgewachsen ist, ist auch im echten Leben queer, zurzeit scheint sie single zu sein.

Sophie ist Danis Lebensgefährtin und arbeitet als Producerin für Alices Talkshow. Sie kommt, anders als Dani, aus einfachen Verhältnissen und hat eine große Familie, die sich – allerdings auf andere Weise als Rodolfo – gerne in ihre Beziehung einmischt. Sophies beste Freundin ist Finley.

Rosanny Zayas: Die New Yorkerin mit dominikanischem Hintergrund war bisher nur in kleinen Rollen zu sehen, etwa in einer Folge von Orange is the New Black (Staffel 7). Wie die meisten ihrer Cast-Kolleginnen ist sie selbst Teil der LGBTQ-Community und definiert sich als pansexuell.

Finley: Der charmante Wirbelwind, mit dem es sich gut feiern und unverbindlichen Sex haben lässt, kann auf Dauer aber auch ein bisschen zu chaotisch und anstrengend sein. Sarah Finley, chronisch pleite und ohne festen Wohnsitz, arbeitet mit ihrer besten Freundin Sophie bei Alices Talkshow. Ihre konservativ-christliche Familie hat sie, wie sich bald zeigt, nur geografisch hinter sich gelassen.

Jacqueline Tobini wurde durch die Fantasyserie Grimm bekannt und spielte bereits in der Netflix-Serie Easy eine lesbische Rolle. Sie ist auch privat queer und mit der australischen Schauspielerin Kassandra Clementi liiert.

Micah: Der schüchterne Uni-Dozent wohnt mit Dani und Sophie in einer WG. Er ist ein Ex von Dani und trans. Schon in Folge 1 wirft er ein Auge auf José (Freddy Miyares), den neuen Hausmeister ihrer Wohnanlage.

Leo Sheng: Der studierte Sozialarbeiter, der als Baby von einem Lesbenpaar adoptiert wurde, hatte mit 12 sein trans Coming Out und begann mit 18, seine Transition auf Instagram und Youtube zu dokumentieren. In Generation Q und dem queeren Spielfilm Adam (noch ohne dt. Kinostart) spielt er seine ersten beiden Rollen.

The L Word: Generation Q, USA 2019, ab 15. April bei Sky Atlantic (Mi, 20:15 Uhr) und parallel beim Streamingdienst Sky Ticket Entertainment (Probemonat: 4,99 Euro, danach 9,99 Euro/ Monat, monatlich kündbar); engl. Original und deutsche Synchronfassung