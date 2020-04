Obwohl sie sich seit 25 Jahren kennen, schont sie ihre alte Freundin nicht. Nicht nur bringt sie ihren Billboard-Klau (Finale Staffel 4!) auf den Tisch, sondern sie hakt auch nach, als Bette erklärt, dass sie zwar keiner anderen Person Leid zufügen wolle, sich aber auch nicht für eine einvernehmlichen Affäre schäme: „Es tut dir also nicht Leid?“ Bette in ihrer kühlen Bette Porter-Art: „Ich denke, ich habe die Frage beantwortet. So einfach ist das nicht.“ Es gebe doch nun wirklich viel schlimmere Dinge, von denen das Ganze ablenke. Was sie Alice aber nicht erzählen will, ist der „sehr persönliche Grund“ für ihre Kandidatur und weicht der Antwort mit einem wortreichen Monolog aus. Dani ist schwer beeindruckt.

Also ehrlich mal, wenn es nicht mit Menstruationsblut oder Mord zu tun hat, gibt es keine echte Erklärung für ihr Schweigen – außer dass uns Zuschauerinnen ein Rätsel vor die Nase gehängt wird, dessen Auflösung man sich für eine spätere Folge aufheben will.

Der erste Tag im Leben von The L Word: Generation Q ist zu Ende. Finley hüpft in den Pool, Alice und Nat müssen ihr Bett mit den Kindern teilen, Bette und Angie versöhnen sich, Shane spielt melancholisch mit ihrem Ehering, und Dani denkt nach – und wechselt am nächsten Tag die Seiten: Sie heuert bei Bettes Wahlkampftruppe an.