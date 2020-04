Trotz des Streits am Morgen findet die Verlobungsparty rund um ihren Pool statt (am selben Abend? In Serien geht immer alles so schnell…). Sophies weitläufige Verwandtschaft bevölkert das Fest, nur Danis Vater ist abwesend. Micah trägt ein Gedicht der queeren Spoken-Word-Poetin Alix Olson vor, und alle Differenzen zwischen Dani und Sophie sind vergessen. Liebe liegt in der Luft!

Angie:

Bette hält Angie wegen ihres Ausflugs mit Jordi an der kurzen Leine, bringt sie ins Wahlkampfbüro und zu einer Wahlkampfveranstaltung in einem LGBTQ-Jugendzentrum. Dort treffen sie auf Jordi - heißt das, dass sie offen queer ist oder will sie nur die Porters treffen? Jordi entschuldigt sich in aller Form bei Bette und versucht mit einem „Bette als Bürgermeisterin“-Anstecker zu punkten. Scheint zu klappen.