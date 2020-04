Finley

Sie wacht völlig verkatert im Hinterzimmer vom Dana’s auf und weiß nur noch, dass sie letzte Nacht betrunken vor Rebeccas Haustür stand und es irgendwie vermasselt hat. Nachdem Tess sie wieder einigermaßen aufgepäppelt hat, fährt Finley zu Rebecca und entschuldigt sich vage. Rebecca erinnert sie daran, dass sie sie als „keine echte Pfarrerin“ verletzt hat und macht endgültig Schluss, denn sie will a) eine Beziehung auf Augenhöhe und weiß b) dass man Menschen nicht ändern kann und c) dass Finley noch sehr viel an sich arbeiten muss, um zu einer Beziehung bereit zu sein (tatsächlich hatte sie auch noch nie eine, wie sie später Tess erzählt).

Finley will davon nichts hören, ruft aber direkt ihren Vater an. Der ist gerade auf der Verlobungsparty seiner zweiten Tochter, die ihre Schwester offensichtlich nicht eingeladen hat. Und auch ihre Mutter scheint nicht an einem Kontakt interessiert zu sein. Aha! Wer's bisher noch nicht geahnt hat: Alle Indizien weisen in Richtung Familie! Und Finleys Tränen ist zu entnehmen, dass es da ganz schön was zu klären gibt.