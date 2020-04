Noch mal Bette & Tina

Tina steht mit ihrem Koffer in der Tür und verabschiedet sich von Bette. „Ich bin deine Familie!“, sagt sie versöhnlich. Aber wohl der Teil der Familie, der in Toronto wohnt. Oder?!?! Denn Bette sagt in die Umarmung hinein: „Geh nicht!“

Ja, Tina, geh nicht! Nach der US-Ausstrahlung dieser Folge sprach Laurel Holloman in zwei Interviews – hier und hier - über ihre Rückkehr zu The L Word und auch wenn sie keine feste Rolle mehr spielen will, schloss sie weitere Gastauftritte zumindest nicht aus!