Blöd nur: Die beiden haben ihre Handys vertauscht, und als Bette es bei der Arbeit bemerkt, weiß Dani sofort, was los ist. Sie trifft sich mit Felicity zum Austausch der Handys und wirft ihr vor, Bette Kampagne in Gefahr zu bringen. Dieselbe Wutrede muss sich auch Bette anhören. Bette entscheidet letztlich, ihre Affäre zu beenden. Sagt sie zumindest.

Danis Ausbruch bringt Bette dazu, ihr zu verraten, wieso sie kandidiert und wieso sie an Felicity hängt: Ihre Schwester Kit starb an einer Überdosis an Schmerzmitteln, und Felicity war in dieser Zeit - nach der Scheidung von Tina - für sie da.

Hmmm, mit Toten (Dana, Jenny…) hatte The L Word ja nie ein gutes Händchen, und auch dieser Tod ist unnötig bitter und unbeholfen eingebaut. Denn nur weil man uns, den Zuschauerinnen, diese Story nicht gleich in Folge 1 erzählen wollte, ließ man Bette unglaubwürdigerweise damit keinen Wahlkampf machen. Dabei dürfte doch bekannt sein, dass Kit gestorben ist - es ist ja auch erst ein paar Monate her. Und wieso überhaupt Bürgermeisterin? Um die Pharmalobby zu bekämpfen, gäbe es eindeutig geeignetere politische Ämter. Aber ein Trost ist zumindest, dass Pam Grier auf ihren eigenen Wunsch rausgeschrieben wurde: sie spielt in der neuen Comeyserie Bless This Mess mit.