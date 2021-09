Bette, Shane und Alice im Dana‘s: Bette beklagt sich über Carrie und glaubt, dass sie „niemanden hat und alleine sterben“ wird (was wurde denn aus Maya? Auch sie bleibt unerwähnt). Diese Meinung hat sie aber exklusiv, schließlich ist sie Bette fucking Porter im Körper von Jennifer Beals!

Bette zweifelt daran, jemals eine Frau zu finden, die all ihre Kriterien erfüllt: 1) eigene Kinder, 2) nicht verheiratet, 3) nicht hetero, 4) berufstätig, 5) mit einer Karriere, für die sie 6) genauso brennt, wie Bette es tut – und keine fleißige Hausfrau, die Shane und Alice eher für Bettes Typ halten. Alice fällt in einem Geistesblitz die „perfekte Person“ für sie ein (und wir ahnen, an wen sie denkt!).

Im Beruf läuft's ein bisschen besser: Bette heuert nach harten, aber erfolgreichen Verhandlungen in einer renommierten Kunstgalerie an, deren Chef Isaac Zakarian (Griffin Dunne) – von Bette hinter seinem Rücken als „Arschloch“ bezeichnet – bisher nur drei POC-Künstler:innen vertritt. Bette will das fortan ändern und hat eine neue Mission!