Von Karin Schupp

6.2.2022 - Showtime hat uns lange zappeln lassen, aber am Freitag - fast vier Monate nach dem Ende von Staffel 2 - verkündete der US-Sender endlich, dass die Lesbenserie fortgesetzt wird. Die dritte Staffel mit zehn neuen Folgen wird voraussichtlich Ende 2022 in den USA starten und dann – hoffentlich wieder zeitnah – auch beim deutschen Bezahlsender Sky und dem Streamingdienst Sky Ticket.

Wir werden also erfahren, wieso Tina (Laurel Holloman) plötzlich vor Bettes (Jennifer Beals) Tür stand, ob Shane (Kate Moennig) nach Tess‘ (Jamie Clayton) Umzug nach Las Vegas wieder Single ist und Alice (Leisha Hailey) tatsächlich einen Heiratsantrag von Tom (Donald Faison) bekommt. Ob Finley (Jacqueline Toboni) nach ihrem Entzug ihr Leben in den Griff bekommt und Dani (Arienne Mandi) jetzt im Knast sitzt.

Einschaltquoten um zwei Drittel eingebrochen

Es hätte auch anders kommen können, denn in den USA waren die Einschaltquoten gegenüber Staffel 1 des Reboots um zwei Drittel eingebrochen. Dass der Serie noch eine Chance gegeben wird, sollte also nicht als selbstverständlich hingenommen werden. Und wichtiger noch: Showrunnerin Marja-Lewis Ryan sollte die Kritik an der Serie ernst nehmen.

Und damit meine ich nicht die missbilligenden Twitter-Kommentare, dass The L Word: Gen Q Bisexuellen nicht gerecht werde (Alices Storyline) und weder nichtbinäre Charaktere noch trans Lesben aufbietet (Jamie Clayton und Sophie Giannamore, die Jordi spielt, sind zwar trans, spielen aber cis Rollen).

War am Ende weder das alte noch das junge Publikum zufrieden?

Zwar versucht Ryan es mit einem sexuell und ethnisch vielfältigeren Cast besser zu machen als seinerzeit The L Word-Schöpferin Ilene Chaiken, doch am Ende verdoppelte sich für sie nur das Problem: Die alte Kritik, dass die Charaktere zu konventionell schön, schlank und reich sind, blieb bestehen - und neue Kritik kam hinzu,

Ein Cast kann nun wirklich nie alle Wünsche erfüllen – aber möglicherweise hat die Serie damit dasselbe Problem, dass auch das ähnlich modernisierte Sex and the City-Reboot And Just Like That erfahren musste: Am Ende waren weder das alte noch das junge Publikum zufrieden.