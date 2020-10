Ab wann? Anissa Pierce, älteste Tochter des Superhelden Black Lightning, kam das erste Mal 2003 in der Comic-Serie Green Arrow vor. Bevor sich Anissa der Verbrechensbekämpfung verschreibt, schließt sie ein Studium ab und tritt anschließend den Outsiders in der gleichnamigen Comic-Serie bei, um zu lernen, was eine Superheldin braucht. Zu ihrer Kollegin Grace entwickelt sie dabei bald eine besondere Beziehung. In der Comic-Reihe One Year Later (ab 2006) spioniert sie undercover, 2018 eroberte sie in der Fernsehserie Black Lighning den Fernsehbildschirm – sehr gezielt als Vorbildrolle für junge lesbische Frauen of Color.

Coming-Out? Seit ihrem ersten Auftauchen rätselten die Fans von Thunder, ob Alissa Pierce nun lesbisch ist oder nicht. 2006 erhielten sie Gewissheit. In One Year Later wurde klar: Grace und Anissa sind ein Paar. Noch deutlicher geht die Fernsehserie Black Lightning damit um.

Wissenswertes: Anissa Pierce aka Thunder ist die erste lesbische PoC Mainstream-Superheldin, wenn auch im Gegensatz zu Batwoman - siehe unten - (bisher) nicht in einer Serie, die nach ihr benannt wurde.

Nachzusehen oder –lesen: Die Fernsehserie Black Lightning steht bei Streamingdiensten.

2. Batwoman - Die mit dem weitesten Weg