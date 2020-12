Page wurde durch Juno (2017) weltweit bekannt, war sowohl in Hollywood-Blockbustern wie Inception und X-Men: Der letzte Widerstand als auch in kleineren Filmen wie Roller Girl und Woody Allens To Rome With Love zu sehen und outete sich 2014 bei einer LGBT-Jugendkonferenz in Las Vegas als lesbisch. Seitdem engagiert er sich öffentlich für LGBT-Rechte und spielte eine Reihe lesbischer, bi- und pansexueller Charaktere, etwa in Freeheld mit Julianne Moore, My Days of Mercy mit Kate Mara, der Netflix-Miniserie Stadtgeschichten und zuletzt in Staffel 2 von The Umbrella Academy (Netflix). „Offen gesagt, wäre ich begeistert, wenn ich nur noch [queere] Rollen spielen würde“, sagte Page 2019 während eines Panels auf dem Toronto Film Festival.

Auch Pages Frau Emma Portner, mit der er seit Anfang 2018 verheiratet ist, meldete sich gestern auf Instagram zu Wort: „Ich bin so stolz auf Elliot Page. Trans, queere und nichbinäre Menschen sind ein Geschenk für die Welt. Ich liebe dich so sehr“, schrieb die Tänzerin und Choreografin und bat um Wahrung ihrer Privatsphäre und „leidenschaftliche Unterstützung von trans Leben an jedem Tag.“