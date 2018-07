Von Karin Schupp

05.07.18 - Seit Anfang der 1970er Jahre ermuntert „Trimmy“ die Deutschen zu Sport und Bewegung im Alltag ("Ein Schlauer trimmt die Ausdauer") und erlangte in dieser Hochphase der Trimm-dich-Bewegung eine Bekanntheit von fast 90 Prozent. Seitdem ist das eckige Männchen mit dem hochgereckten Daumen ein wenig in Vergessenheit geraten und wurde erst in den Nullerjahren wieder zum Leben erweckt - mit inzwischen über 100 verschiedenen Motiven.

Und jetzt ist das leicht verstaubt wirkende Maskottchen endgültig im 21. Jahrhundert angekommen: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) drückte seinem offiziellen „Botschafter des Sports“ eine Regenbogenfahne in die Hand.

"Miteinander, Respekt und Wertschätzung aller Menschen im Sport"

„Der Trimmy mit Regenbogenfahne symbolisiert unsere klare Haltung gegen jegliche Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität, denn wir stehen für ein gleichberechtigtes Miteinander, für Respekt und Wertschätzung aller Menschen im Sport“, sagt Petra Tzschoppe, Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung im DOSB, in einer Pressemitteilung. „Wir hoffen, dass unsere Werte mit diesem neuen Trimmy noch stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt werden.“

Engagement gegen Homophobie und für mehr Akzeptanz

Für den DOSB ist der queere Trimmy mehr als ein Lippenbekenntnis: Der Verband gehörte 2007 zu den Erstunterzeichnern der „Charta der Vielfalt“, unterstützte 2013 die Berliner Erklärung gegen Homophobie im Sport und informierte gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) die TeilnehmerInnen an den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 über die Situation von LGBT in Russland und die Haltung des DOSB.

Seit 2016 beschäftigt sich der DOSB in einer internen Arbeitsgruppe auch mit den Themen Transidentität und Intersexualität und stellte Tipps und Informationen dazu online.

In diesem Jahr unterstützt der Verband auch die erste bundesweite Tagung für queere Sportvereine, zu der der Berliner LGBT-Verein Vorspiel im Oktober 2018 einlädt.

Der Deutsche Olympische Sportbund ist eine Dachorganisation des deutschen Sports und vertritt über 27 Millionen Menschen aus knapp 90.000 Sportvereinen.

Mehr Informationen zu "Wir für Vielfalt" stehen auf der Webseite des DOSB.