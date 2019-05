Es gibt ja dieses Vorurteil, dass trans Männer transitionieren, um mehr Privilegien zu haben oder Sexismus zu „entgehen“… Was entgegnest du auf solche Aussagen?

Das wäre ein hoher Preis, den man zahlen muss! Ich glaube, das ist eine sehr unüberlegte, uninformierte und kurzsichtige Sichtweise. Außerdem ist es transfeindlich. Mit solchen Aussagen sollte man sehr vorsichtig sein. Jemand, der so etwas sagt, weiß nichts von dem Kummer, den trans Menschen haben. Ein paar Beispiele: Ich muss mich jedes Mal beim Arztbesuch erklären, musste zwei sehr teure Gutachten über mich anfertigen lassen, mir dabei blöde Fragen anhören, in der Umkleide ist es schwierig, viele trans Menschen verlieren ihre Familien oder Jobs, und Schwarze trans Frauen in den USA beispielsweise haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 35 Jahren. Es ist völliger Unfug zu sagen, nur weil ein trans Mann transitioniert hat, hat er jetzt alle Privilegien dieser Welt und ist ein heterosexistisches Schwein wie alle anderen. Sich darauf einzuschießen, dass trans Männer den Feminismus oder die lesbische Szene untergraben würden, ist Quatsch. Als hätte ich nichts anderes im Kopf! Den trans Typ muss man mir echt noch zeigen. Da trinke ich lieber noch einen Schluck Honig.

Deine beste Freundin hat dich bei deiner Transition begleitet und darüber den Podcast „Transformer“ gemacht, der mit dem deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet wurde. Darin geht es auch um deine – zuvor lesbisch/ queere - Beziehung, die im Laufe der Transition gescheitert ist. Hatte das etwas miteinander zu tun?

Ich glaube schon, aber nicht ausschließlich. Beziehungen enden eben, egal ob der andere eine Entscheidung mit so einer Tragweite trifft, wie es bei mir der Fall war, oder nicht. Manche Paare trennen sich, weil der andere immer zu laut trinkt (lacht). Was bei uns – glaub ich – nicht der Fall war. Es hat sich bei uns einfach auseinander entwickelt aber ich glaube auch, dass Henri – also meine Entscheidung – die Sache beschleunigt oder intensiviert hat. Deswegen an etwas festzuhalten, macht keinen Sinn. Manche Dinge haben Konsequenzen. Das passiert ja auch, wenn man in ein andere Stadt zieht und keine Fernbeziehung will. Bei mir war es mein „Umzug“ sozusagen.

Wie ist es denn, als trans Mann zu daten?

Dating-Apps können da eine große Hilfe sein. Da kann man in die Beschreibung schreiben, dass man trans ist und das finde ich ganz gut, damit Leute von Anfang an Bescheid wissen. Ich war kurz bei Okcupid angemeldet, finde aber Dating-Apps an sich bescheuert, weil ich es nicht mag, Leute „wegzuwischen“, als wäre ich auf einem Markt. Ansonsten gibt es beim Daten natürlich immer den Moment, in dem man als trans Person sagen muss: „Übrigens, kleine Zusatzinfo…“ Da muss man situativ entscheiden, wann ein guter Moment ist und ob man sich in einer guten Umgebung befindet.

Es gibt viele queere/ lesbische Paare, bei der eine Person transitioniert. Hast du Tipps?

Es ist immer wichtig, dass man miteinander darüber redet, was einen beschäftigt. Während der Transition passiert sehr, sehr viel. Nicht nur der Name verändert sich. Ich glaube, dass es klappen kann, zusammen zu bleiben aber es ist wichtig, dass man kommuniziert und auch Sorgen und Ängste miteinander teilt. Man muss sehr ehrlich sein, denn auch Ängste sind okay. Es gibt leider kein Patentrezept, womit es sicher klappt, aber selbst wenn es nicht klappt, heißt ja nicht, dass man sich auf einmal hassen muss. Man kann sich ja einig sein: Das war jetzt eine gute Phase, du hast deine Entscheidung getroffen, und ich bin einfach lesbisch.

Zum Schluss noch drei Dinge, wofür Tubbe als Band steht.

Gleichheit, Freiheit, Queerness. Und Honig!

Nächstes Tubbe-Konzert: Habitat Festival, Hohenlockstedt, 25. – 28. Juli