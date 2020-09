Von Uta Zorn

5.9.2020 - Gina Chmielinski (20) ist eine selbstbewusste Frau, die ihre Meinung sagt. Gina ist Frühaufsteherin, shoppt besonders gern Sneaker. Klamotten, die ihr gefallen, näht sie sich einfach selbst. In diesem Jahr hat sie ihr Abitur gemacht, seit Juli ist sie Sportsoldatin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Weil sie Zahlen mag, will sie ab Dezember zusätzlich Business Management studieren.

Doch das ist noch nicht alles, denn Gina gehört auch zu den besten Fußballerinnen in Deutschland. Mit drei Jahren lernte sie beim Ludwigsfelder FC das Laufen in Fußballschuhen, wechselte mit 13 Jahren zum 1. FFC Turbine Potsdam und gewann sie zweimal die deutsche Meisterschaft der B-Juniorinnen (2014, 2015). Mit 16 gab sie ihr Bundesliga-Debüt und startet an diesem Wochenende mit Turbine Potsdam in ihre fünfte Bundesligasaison.

35 Länderspiele bestritt Gina mittlerweile für die Junioren-Nationalmannschaften des DFB, nahm an der U17-Weltmeisterschaft 2017 teil und wurde mit der U19 2018 und 2019 Vizeeuropameisterin. Anfang kommenden Jahres steht die U20-Weltmeisterschaft in Costa Rica und Panama in ihrem Kalender.

Zum Interview kam Gina gut gelaunt auf ihrer selbst umgebauten Harley, einer Night Train im Stil der 1940er Jahre.

L-MAG: Gina, dein Verein Turbine Potsdam ist einer der letzten reinen Frauenfußballvereine in der Bundesliga. Haben wir in 10 Jahren noch reine Frauenfußballvereine?

Gina: Bestimmt, aber ob diese Vereine dann auch mithalten können mit Vereinen, die eine Männermannschaft im Rücken haben, ist die Frage. Da brauchst du ein extrem gutes Konzept, damit du eine Chance hast oder einen genialen Nachwuchs. Wir in Potsdam werden es versuchen.

Wer wird in dieser Saison das Rennen um die Meisterschaft machen – München oder Wolfsburg?

Bayerns Neuzugänge sind schon der Hammer. (München hat unter anderem sechs Nationalspielerinnen neu verpflichtet, darunter auch aus Österreich, Frankreich und der Schweiz, Anm. d. Red.). Wenn Bayern es schafft, aus den einzelnen Spielerinnen ein Team zu formen, hat auch Wolfsburg Probleme da mitzuhalten. Allerdings hat Wolfsburg neben ihrem Top-Kader mit Pernille Harder eine Spielerin, die absolute Weltklasse ist. Ihre Leistung Spiel für Spiel ist überragend, da ziehe ich den Hut (Harder wechselte letzte Woche zum Chelsea FC, Anm. d. Red.)

… und neben dem Platz?

Schon sehr süß mit ihrer Freundin, das nenn ich mal „relationship goals“! Ich würde sagen, da hat Pernille einen guten Geschmack bewiesen und mit Magdalena Eriksson eine top Wahl getroffen! (lacht)

Wie erklärst du dir den Erfolg von Wolfsburg, abgesehen davon, dass sie die teuersten und besten Spielerinnen haben – kann es auch am offenen Umgang mit dem Lesbischsein und der Unterstützung darin vom Verein zusammenhängen?

Oh, das ist eine gute Frage... (überlegt länger) Ich würde grundsätzlich erst mal antworten: Ja! Weil man sich dadurch besser selbst verwirklichen kann, auch freier auftreten kann auf dem Platz. Das Konzept stimmt einfach in Wolfsburg. Du erlebst dort nie eine Diskriminierung, im Gegenteil, sie tragen die Regenbogenbinde auch bei den Männern. Ich finde das ganz wichtig, dass beide Seiten den Regenbogen tragen. Dass es nicht wieder nur heißt, homosexuell sein hat nur was mit Frauenfußball zu tun, sondern dass beide Seiten damit offen umgehen. Und der Verein sagt: Ja wir unterstützen das. Für einen selber ist es ein besseres Gefühl, wenn du weißt: „Hey ich werde so genommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen, ich kann spielen und sein, wie ich will.“ Ich glaube diese offene Art überträgt sich auch auf den Fußball, auf den Stil des Fußballs.