Humor, Wärme, Ernsthaftigkeit und lesbische Nebenrollen



Neben Elena und Syd gibt es weitere queere Figuren, die in Neben- bzw. Gastrollen zu sehen sind. Gleich in der ersten Folge versucht Elena, Penelopes Cousine Pilar (gespielt vom bisexuellen Brooklyn Nine-Nine-Star Stephanie Beatriz) mehr oder weniger subtil dazu zu bewegen, sich vor der Familie zu outen, was zu einigen überraschenden Erkenntnissen nicht nur für Elena, sondern die gesamte Familie führt. Und auch Penelopes lesbische Freundin Ramona (Judy Reyes, Scrubs), bei der sie nach Elenas Coming Out in Staffel 1 Rat suchte, ist in einigen Folgen dabei.

Die gut erzählte Storyline rund um Elena ist aber nicht das einzige, was One Day at a Time sehenswert macht. Es ist eine unterhaltsame Mischung aus Humor, Wärme und Ernsthaftigkeit, mit einigen auch sehr rührenden Momenten. Am besten macht sich jede von euch, die ein Netflix-Abo hat, sofort selbst ein Bild davon. Denn jeder Abruf zählt, damit Netflix die Serie verlängert und wir auch nächstes Jahr wieder über One Day at a Time schreiben können, dann zur Veröffentlichung von Staffel 4. Alles andere wäre ein großer Verlust – nicht nur, aber eben auch für die lesbische Sichtbarkeit in Serien.

Meike Lockhorst schreibt in ihrem Blog Seriennotizen regelmäßig über Fernseh- und Streamingserien.

