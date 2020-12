Enge Bande der „Earper-Familie“

Die engen Bande der „Earper-Familie“ waren von Anfang ein wichtiger Teil des Erfolgsrezepts: Andras und ihr Cast pflegen in den Sozialen Medien einen engen Kontakt zu ihren Fans, den Earpers, und kaum eine Serie hat so viel eigene Fan Conventions wie Wynonna Earp: Allein für 2021 sind schon fünf Events in den USA (Earp-A-Palooza, Earp Expo, Earp Division Expo), Kanada (EH Con) und Schottland (Earp Fest) angekündigt.

Besonders treue Gäste sind hier Provost-Chalkley und Barrell, die damit zu den nahbarsten TV-Lesben aller Zeiten gehören. So sprach Provost-Chalkley über ihren langen Weg zu ihrem eigenen queeren Coming Out (K-Word #345), und Barrell (die mit dem Schauspieler Ray Galletti verheiratet ist) sprach öffentlich über ihre Depressionen und eine Angststörung. Aufhänger war die viel beachtete Folge 5 der dritten Staffel (mit Lost Girl-Star Zoie Palmer), in der es um das Thema Depression geht, ohne das so zu benennen.

Davon abgesehen gibt’s in den neuen Folgen (ab 9. Dez. bei Syfy) aber auch wieder viel zu schmunzeln und schmachten. Das neue schwule Familienmitglied Jeremy (Varun Saranga) verliebt sich, wir erfahren mehr über Nicoles Vergangenheit, es gibt ein Wiedersehen mit Fanliebling Mercedes (Dani Kind), sowohl Mama Earp als auch ein weiterer Verwandter tauchen auf - und am Ende gibt's einen ganz besonderen WayHaught-Moment!

Wir hatten die Gelegenheit, einige Fragen an Katherine Barrell zu stellen.

Was glaubst du: Was ist das Erfolgsgeheimnis von „WayHaught“?

Katherine Barrell: Ich glaube, sie kamen zu einer Zeit, als wir sie wirklich brauchten. Damals haben wir in den Medien so viele queere Charaktere verloren, es war ein furchtbares Jahr für queere Repräsentation, und WayHaught waren dieser Hoffnungsträger und positive Lichtblick. Unsere Showrunnerin Emily hat solch einen inklusiven und glücklichen Ort geschaffen und außerdem den Fans gesagt: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt dieser Serie vertrauen! Ich will nicht, dass ihr diese Serie seht und befürchtet, dass euren Lieblingscharakteren etwas Schlimmes zustößt.“ Das ist ein Teil des Geheimnisses von Wayhaught, und ein weiterer Teil ist, dass sie dreidimensionale Charaktere sind. Ich bin an Nicole nicht mit dem Gedanken rangegangen: „Oh, ich spiele eine lesbische Figur.“ Sondern ich dachte: „Ich spiele die Dorfpolizistin.“ Darauf habe ich mich fokussiert und nicht darauf, dass Nicole lesbisch ist. Das und dass sie in Waverly verliebt ist, ist nur ein Teil von ihr. Das sind einfach zwei Frauen mit sehr harten Jobs, die sich ineinander verliebt haben.

Du warst schon bei vielen Fan Conventions zu Wyonna Earp und auch bei der LGBTQ-Convention ClexaCon. Wieso sind solche Fan-Events wichtig?

Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe: Die Leute kommen nicht wegen uns, sondern wegen einander. Man trifft diese Leute bei Conventions in aller Welt immer und immer wieder, weil sie ihre Freund:innen und ihre Community treffen wollen. Vor allem Menschen aus kleinen Städten oder aus Orten, an denen sie sich nicht akzeptiert fühlen, erleben diese wunderbaren Wochenenden voller Akzeptanz und Liebe und Glück, und vor allem in der queeren Community ist es sehr wichtig, sich gefeiert und respektiert zu fühlen. Und deshalb ist es auch für uns so wichtig zu kommen.